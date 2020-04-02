 

Беременная участница «Дом-2» Александра Черно прооперирована на Сейшелах

02.04.2020, 15:30, Разное

Александра Черно, вынашивающая ребенка от Иосифа Оганесяна, перенесла операцию. Беременная звезда «Дом-2» обратилась за помощью к медикам, поскольку повредила ногу, гуляя по пирсу на Сейшельских островах.
Супружеская пара пребывает на «Острове любви». Однако жаркий климат плохо отражается на самочувствии беременной Черно, и она с нетерпением ждет возвращения в Россию. Будущая мать накануне отправилась на прогулку, чтобы немного развеяться и травмировала ногу. Узнав, что ей предстоит операция, звезда «Дом-2» сильно расстроилась, целый день проплакала и отказывалась заводить с кем-либо разговор.

Хирурги в ходе операции, как написала Черно в личном Instagram-профиле, достали из раны кусок доски. Медицинскую процедуру специалисты провели очень быстро, и будущая мать практически не ощущала боль, но для нее все это стало непростым испытанием.



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