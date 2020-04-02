 

Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке

02.04.2020, 15:25, Разное

В Балашихе двое мужчин попытались похитить из магазина несколько кофемашин. Технику стоимостью свыше 90 тысяч рублей они спрятали в большой сумке, которая якобы заглушает сигнал тревоги.

Работники торгового зала вовремя обратили внимание на действия правонарушителей и задержали их. По факту случившегося проводится проверка, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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