Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке

02.04.2020, 15:25, Разное

В Балашихе двое мужчин попытались похитить из магазина несколько кофемашин. Технику стоимостью свыше 90 тысяч рублей они спрятали в большой сумке, которая якобы заглушает сигнал тревоги.

Работники торгового зала вовремя обратили внимание на действия правонарушителей и задержали их. По факту случившегося проводится проверка, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.