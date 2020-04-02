Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
02.04.2020, 15:25, Разное
Но что делать,
если имеется объективная необходимость выйти из дома и на какое-то время оказаться
в неблагоприятной среде? Конечно же, позаботиться о средствах защиты: медицинских
масках, перчатках, антисептиках, обеззараживателях воздуха, домашних и офисных
аптечках. Но вот тут-то и начинается самое неприятное…
Как сообщил руководитель Центра
правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский, в
ситуации, когда на первое место выходят вопросы соблюдения правил общественной
и личной безопасности и профилактики распространения коронавируса, возникает
огромный риск нарваться на мошенников, активизировавшихся в непростых для
большинства напуганных граждан условиях.
В эфире одного из федеральных каналов
Хаминский предупредил о необходимости соблюдения ряда обязательных правил,
которые не позволят попасться на удочку мошенников и нечистых на руку людей.
Не покупать товары медицинского назначения по частным объявлениям
Такой рекламы сейчас действительно много
на Авито, Юле и просто в социальных сетях. Если же внимательно посмотреть на
профили таких лже-продавцов, станет ясно, что они не имеют никакого
отношения к оптово-розничным организациям по продаже медицинских товаров.
Продавец должен в
любом случае иметь лицензию, достоверность которой легко проверяется на сайтах
государственной системы здравоохранения: “Все товары, от геля до лекарств,
должны иметь государственную регистрацию, реквизиты которой указаны на упаковке
или в сопроводительной документации”, – уточнил правозащитник.
Не соглашаться на условия доставки товара “до вашей двери”
В противном случае велик риск того, что
товар вам будет привезен совсем не со склада, который должен отвечать
лицензионным требованиям, а из антисанитарного подвала.
С подозрением отнестись к объявлениям, в которых указано, что “среди
покупателей этой продукции – крупнейшие государственные больницы и поликлиники”.
Не верьте! Государственные учреждения
получают продукцию медицинского назначения или централизованно, или в порядке
заключения государственного контракта. Ни один частник не сможет стать их
поставщиком априори.
Опасайтесь фальсификатов
Поддельные средства защиты можно
очень легко и недорого изготовить. Хаминский сообщил о выявленных общественными
организациями случаях появления на рынке поддельных масок, которые шьются из
любого нетканого материала, в том числе – не способного задержать не то что
вирус, но даже куда более крупные микробы. “При этом специалисты Центра
правопорядка в городе Москве и Московской области, например, встречали такие
маски с прикрепленными пластиковыми сетчатыми элементами и названные “многоразовыми”,
благодаря чему их цена взлетает до тысячи рублей и более”, – возмущается
общественный деятель.
Гель-антисептик, по его словам,
подделывается также просто: мошенники берут обыкновенную воду, добавляют
немного глицерина, ароматизаторов и спирта “для медицинского запаха”, а затем
фасуют эту смесь в пластиковую тару, наклеивают цветные стикеры, – и разлетающийся
как горячие пирожки фальсификат готов.
Пристальное внимание следует уделить сфере, представляющей повышенную
опасность для здоровья в случае подделки – лекарственной
Следует помнить, что на сегодняшний день
не существует никаких вакцин или прививок от актуального вида коронавируса – COVID-19.
Так что любые попытки продать вам “чудо-таблетки из Кремлевской больницы или секретного
НИИ” можно воспринимать лишь как 100% мошенничество.
Так что, никакой
самодеятельности. Если вы почувствовали недомогание или заметили первые симптомы
простуды, следует немедленно обратиться к врачу, вызвав его на дом. И главное,
забудьте о самолечении: неправильное применение антибиотиков или даже самого
тривиального парацетамола может привести к непоправимым последствиям.
Как юрист Хаминский рекомендует в случае
возникновения хотя бы малейших сомнений или вопросов звонить на официальные
“горячие линии” Минздрава, Роспотребнадзора и территориальных штабов по
противодействию распространения коронавируса.
Со своей стороны можем добавить, что предметы
личной гигиены, в первую очередь, мыло – самое простое, близкое по своему виду
и качествам к обычному хозяйственному, должны быть всюду и в избытке. А так как
приходится постоянно пользоваться им и спиртосодержащими растворами, желательно
иметь под рукой и увлажняющие кремы, но наносить их следует уже в безопасном
помещении, поскольку кремы снижают защитные свойства антисептиков.
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