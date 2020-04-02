Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса

02.04.2020, 15:25, Разное

Но что делать,

если имеется объективная необходимость выйти из дома и на какое-то время оказаться

в неблагоприятной среде? Конечно же, позаботиться о средствах защиты: медицинских

масках, перчатках, антисептиках, обеззараживателях воздуха, домашних и офисных

аптечках. Но вот тут-то и начинается самое неприятное…

Как сообщил руководитель Центра

правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский, в

ситуации, когда на первое место выходят вопросы соблюдения правил общественной

и личной безопасности и профилактики распространения коронавируса, возникает

огромный риск нарваться на мошенников, активизировавшихся в непростых для

большинства напуганных граждан условиях.

В эфире одного из федеральных каналов

Хаминский предупредил о необходимости соблюдения ряда обязательных правил,

которые не позволят попасться на удочку мошенников и нечистых на руку людей.

Не покупать товары медицинского назначения по частным объявлениям

Такой рекламы сейчас действительно много

на Авито, Юле и просто в социальных сетях. Если же внимательно посмотреть на

профили таких лже-продавцов, станет ясно, что они не имеют никакого

отношения к оптово-розничным организациям по продаже медицинских товаров.

Продавец должен в

любом случае иметь лицензию, достоверность которой легко проверяется на сайтах

государственной системы здравоохранения: “Все товары, от геля до лекарств,

должны иметь государственную регистрацию, реквизиты которой указаны на упаковке

или в сопроводительной документации”, – уточнил правозащитник.

Не соглашаться на условия доставки товара “до вашей двери”

В противном случае велик риск того, что

товар вам будет привезен совсем не со склада, который должен отвечать

лицензионным требованиям, а из антисанитарного подвала.

С подозрением отнестись к объявлениям, в которых указано, что “среди

покупателей этой продукции – крупнейшие государственные больницы и поликлиники”.

Не верьте! Государственные учреждения

получают продукцию медицинского назначения или централизованно, или в порядке

заключения государственного контракта. Ни один частник не сможет стать их

поставщиком априори.

Опасайтесь фальсификатов

Поддельные средства защиты можно

очень легко и недорого изготовить. Хаминский сообщил о выявленных общественными

организациями случаях появления на рынке поддельных масок, которые шьются из

любого нетканого материала, в том числе – не способного задержать не то что

вирус, но даже куда более крупные микробы. “При этом специалисты Центра

правопорядка в городе Москве и Московской области, например, встречали такие

маски с прикрепленными пластиковыми сетчатыми элементами и названные “многоразовыми”,

благодаря чему их цена взлетает до тысячи рублей и более”, – возмущается

общественный деятель.

Гель-антисептик, по его словам,

подделывается также просто: мошенники берут обыкновенную воду, добавляют

немного глицерина, ароматизаторов и спирта “для медицинского запаха”, а затем

фасуют эту смесь в пластиковую тару, наклеивают цветные стикеры, – и разлетающийся

как горячие пирожки фальсификат готов.

Пристальное внимание следует уделить сфере, представляющей повышенную

опасность для здоровья в случае подделки – лекарственной

Следует помнить, что на сегодняшний день

не существует никаких вакцин или прививок от актуального вида коронавируса – COVID-19.

Так что любые попытки продать вам “чудо-таблетки из Кремлевской больницы или секретного

НИИ” можно воспринимать лишь как 100% мошенничество.

Так что, никакой

самодеятельности. Если вы почувствовали недомогание или заметили первые симптомы

простуды, следует немедленно обратиться к врачу, вызвав его на дом. И главное,

забудьте о самолечении: неправильное применение антибиотиков или даже самого

тривиального парацетамола может привести к непоправимым последствиям.

Как юрист Хаминский рекомендует в случае

возникновения хотя бы малейших сомнений или вопросов звонить на официальные

“горячие линии” Минздрава, Роспотребнадзора и территориальных штабов по

противодействию распространения коронавируса.

Со своей стороны можем добавить, что предметы

личной гигиены, в первую очередь, мыло – самое простое, близкое по своему виду

и качествам к обычному хозяйственному, должны быть всюду и в избытке. А так как

приходится постоянно пользоваться им и спиртосодержащими растворами, желательно

иметь под рукой и увлажняющие кремы, но наносить их следует уже в безопасном

помещении, поскольку кремы снижают защитные свойства антисептиков.