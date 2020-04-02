В России зафиксировали более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

02.04.2020, 15:20, Разное

За сутки в РФ зарегистрировали еще 771 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся в стране увеличилось до 3548 человек. Больше всего инфицированных — 2475 человек — находятся в столице. На втором месте по числу заболевших — Подмосковье, где коронавирус выявили у 177 граждан. В Санкт-Петербурге зафиксировано 147 случаев. На четвертом месте — Коми, где с COVID-19 госпитализировали 56 жителей республики.

По данным оперштаба, с начала распространения пандемии в РФ скончались 30 пациентов с COVID-19. Жертвой коронавируса, в том числе, стала главный редактор пермского еженедельника «Деловой интерес» 36-летняя Анастасия Петрова, которая в последние дни находилась на аппарате ИВЛ.

От коронавирусной инфекции излечились 235 заболевших, из них 140 человек являются пациентами московских клиник. Столичные власти ввели в городе режим всеобщей изоляции: выходить из дома разрешено только в случае крайней необходимости. Аналогичные меры приняты и в других регионах.

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