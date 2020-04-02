Китай направил в Россию груз из масок, термометров и защитных костюмов

02.04.2020, 15:18, Новости дня

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом 26 тонн, включающий инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство в соответствии с договоренностями двух стран организовало доставку и распределение гуманитарной помощи по поручению правительства России. Перевозка осуществлялась силами ВКС России.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РИА «Новости», что полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Ранее РФ также оказала гуманитарную помощь Китаю в соответствии с поручениями президента и правительства. Так, 9 февраля в китайский город Ухань был направлен гуманитарный груз общим весом более 23 тонн.

Напомним, что в феврале Китай отказался от американской помощи в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.