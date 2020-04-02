 

В Италии прокомментировали «странные» смерти в доме престарелых

02.04.2020, 15:18, Новости дня

Смерти пятерых пациентов в доме престарелых в итальянском городе Громо не связаны напрямую с заражением коронавирусом, однако эта версия не исключается, так как тесты на вирус в учреждении не проводились, сообщил директор центра по уходу за престарелыми Джан Луиджи Печис-Каваньи.

По словам Печис-Каваньи, первый из пяти летальных исходов зафиксирован еще 19 марта, а средний возраст пациентов составляет 88 лет, передает РИА «Новости».

Также он рассказал, что российские специалисты провели санитарную дезинфекцию пансионата в Громо 30 марта, которая продолжалась почти пять часов.

«У нас 41 койкоместо, и, к сожалению, у нас было только пять летальных исходов. Я бы хотел извиниться за слово «только», потому что я бы хотел, чтобы их не было вообще: учитывая, что наши пациенты, которым в среднем 88 лет, все чувствовали себя хорошо», – сказал директор дома престарелых.

Говоря о «странной» смерти пяти пациентов, Печис-Каваньи отметил, что о наличии коронавируса «можно было только догадываться», потому что никаких тестов или исследований в учреждении не проводилось.

«По одному из случаев медсестра сообщила мне, что женщина скончалась от имевшихся у нее заболеваний. Врач говорит, что это был не коронавирус, но нельзя такого исключать, потому что тесты мы не проводим даже для персонала. Возможно, мы все заражены», – сказал он.

По его словам, наличие коронавируса у скончавшихся установлено так и не будет, потому что их останки уже направлены на кремацию. 

Ранее российская газета «Московский комсомолец» со ссылкой на «врачей, которые борются с инфекцией в Ломбардии» сообщила, что были зафиксированы случаи, когда пациенты с диагностированным коронавирусом просто засыпали и не просыпались.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с августа 2017 года

10.03 / Российских детей отказались признать достоянием страны

06.02 / Fitch повысило кредитный рейтинг банка “Дом.РФ”

26.02 / Россия потребовала арбитража в ООН из-за ситуации с визами США

28.02 / Тренер ЦСКА Итудис: исход игры с “Барселоной” мог быть другим

23.03 / Шойгу рассказал о главном храме Вооруженных сил и галерее «Дорога памяти»

14.02 / В Киеве состоялась церемония вручения премии “Украинская песня года”

25.03 / Пользователи YouTube поддержали видео неунывающей бабушки

10.02 / Несвободное место. Как получается, что раскрываемость преступлений все меньше, а в тюрьмах все теснее

18.03 / Стала известна реакция кремлевских чиновников на обнуление сроков Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска