 

ФАС одобрила решение X5 продавать ряд социальных товаров без наценки

02.04.2020, 15:18, Новости дня

Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», планирует продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщика, без наценки. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) эту инициативу поддержала, говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу X5 Retail Group, которая планирует реализовывать некоторые социально значимые товары по отпускной цене поставщика. Ее главная цель – минимизировать негативные последствий для потребителей, вызванные распространением коронавирусной инфекции на территории России», – передает РИА «Новости» сообщение ФАС.

Антимонопольная служба сообщает, что X5 ранее направила обращение в ФАС с просьбой оценить соответствие инициативы компании антимонопольному законодательству. Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что действия компании не противоречат положениям закона о торговле.

ФАС добавляет, что в обращении указывалась возможность присоединения к инициативе и других участников рынка – по мнению службы, это не приведет к нарушению положений закона о защите конкуренции и является допустимыми согласованными действиями.

«В своих заявлениях мы не раз напоминали представителям бизнеса о важности ответственного поведения, в частности, о неиспользовании сложившейся ситуации для собственного обогащения. Поэтому, приятно видеть, что X5 Retail Group сама выступила с такой инициативой», – отметил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

«В той непростой ситуации, в которой оказались наши граждане в связи с распространением коронавирусной инфекции, социальная ответственность бизнеса крайне важна. Мы надеемся, что инициатива X5 Retail Group будет поддержана и другими торговыми сетями», – добавил он.



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