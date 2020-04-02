В Германии увидели «угрозу» в российской помощи для США

02.04.2020, 15:16, Новости дня

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung обвинила Россию в ведении «кибервойны» против Запада во время пандемии коронавируса.

Газета усомнилась, что РФ руководствуется благими побуждениями, оказывая помощь США, передает РИА «Новости».

«То, что Кремль послал в Америку самолет с помощью, – похвально. Однако, несмотря на призывы сократить военную активность, Москва продолжает отправлять дальнемагистральные бомбардировщики в воздушную зону над Атлантикой. И российский флот, который непривычно долго находится в Балтийском море, по всей видимости, не тесты на COVID-19 там проводит», – написал обозреватель Бертольд Колер.

По его мнению, во время пандемии Москва якобы «продолжает вести кибервойну против Запада».

Напомним, США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против COVID-19.

Договоренность об отправке из РФ в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Гумпомощь в основном состоит из средств индивидуальной защиты.

Ранее в Кремле объясняли суть гумпомощи США. В МИД сообщали, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина – американской стороной.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь.