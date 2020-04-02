Билл Гейтс назвал способы борьбы с эпидемией коронавируса

02.04.2020, 15:16, Новости дня

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чей фонд сейчас помогает разрабатывать вакцину против коронавируса, рассказал, как улучшить ситуацию с эпидемией коронавируса в США и мире.

«Без всяких сомнений, свою возможность опередить новый коронавирус Соединенные Штаты упустили. Но окно важных решений не захлопнулось. Выбор, который сейчас сделаем мы, <…> определит, как скоро начнет падать статистика заболевших, когда откроются заново предприятия и скольким американцам предстоит похоронить близких из-за эпидемии», – написал Гейтс в колонке для Washington Post, передает РИА «Новости».

Гейтс уверен, что первым важным моментом станет последовательный общенациональный подход к изоляции, так как некоторые регионы США так и не ушли на карантин: в ряде штатов работают рестораны и открыты пляжи.

«Руководство страны должно заявить с предельной ясностью: изоляция должна быть повсеместной. Любая путаница в этом вопросе лишь усилит экономический урон, усугубит риск рецидива и умножит количество смертей», – отметил предприниматель.

Второй пункт – это доступное массовое тестирование на федеральном уровне. Первыми должны его проходить врачи и сотрудники экстренных служб, затем – пациенты с ярко выраженными симптомами и те, кто с ними контактировал.

Третий пункт – США должны научно подойти к разработке методов лечения коронавируса и вакцин от него. При этом лекарство, по мнению Гейтса, должны получить те, кто нуждается в нем по состоянию здоровья больше всех.

Напомним, США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против нового заболевания.

Трамп заявлял, что РФ в связи с пандемией нового коронавируса отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

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