Собянин ввел штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

02.04.2020, 15:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей. Документ опубликован в четверг, 2 апреля, и с этого же дня вступает в силу.

Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства – 5 тыс. рублей, передает ТАСС.

Кроме того, введен штраф за нарушение в Москве режима приостановки работы предприятий в условиях коронавируса. Он составит до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 300 тыс. рублей для юридических. Повторное нарушение предприятиями режима работы в условиях коронавируса наказывается штрафом до 500 тыс. рублей.

Обеспечивать порядок при введении режима повышенной готовности московским властям помогут общественные пункты охраны порядка. Их наделили правом патрулировать закрепленную за ними территорию для выявления правонарушений.

Также московские власти предписали задерживать машину у тех, кто на ней нарушил самоизоляцию.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Аналогичное решение приняли в большинстве российских регионов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

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