 

ЦОДД просит российских водителей дезинфицировать личные автомобили

02.04.2020, 15:09, Разное

Представители ЦОДД поделились видео-инструкцией о правильной дезинфекции транспортных средств. Определенные элементы нуждаются в обязательной обработке, что минимизирует риски заражения коронавирусом.
Автомобилю требуется дезинфекция в зависимости от того, насколько часто владелец использует её. По словам представителей Центра организации дорожного движения, машины «Дорожного патруля» обрабатываются 2-4 раза в день. В ведомстве призвали россиян оставаться дома, не используя транспортные средства без особой необходимости. Более того, следует сразу понять, какой именно сегмент стоит продезинфицировать.

Наибольшее внимания уделяется тем частям, за которые водитель и пассажиры берутся чаще всего: руль, наружные и внутренние дверные ручки, рычаг переключения передач, замок багажника. Не помешает обработка и кнопок управления информационно-музыкальной системы. В заключении можно провести дезинфекцию салона и напольных ковриков.



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