Экс-помощница Жанны Фриске заявила, что певица «использовала» Шепелева для рождения ребенка

02.04.2020, 15:09, Разное

Бывшая помощница Жанны Фриске по имени Ася, сотрудничавшая с артисткой в период участия в съёмках двух частей фильма режиссёра Тимура Бекмамбетова «Дозор», в недавнем интервью пояснила о романе певицы с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Пиар-директор говорит, что Фриске тогда уже имела всё, кроме семьи и ребёнка, поэтому по сути «использовала» шоумена, но вряд ли любила.

Помощница с особой теплотой вспоминает о времени работы с Жанной Фриске, к которой относилась искренне и по-дружески. Девушка не понаслышке знает о романе певицы с Дмитрием Шепелевым, но о ведущем отзывается не совсем лестно, считая, что он фактически «выкрал ради наследства» возлюбленной их общего сына Платона и сейчас не даёт семье Фриске видеться с племянником и внуком. По словам пиар-директора, отношения между певицей и шоуменом завязались, когда она была популярна, востребована, обеспечена и единственное, чего ей не хватало – ребёнок и своя семья. Шепелев на то время зарабатывал мало, но умело ухаживал, проявлял знаки внимания, демонстрировал ум, доброту, мягкий характер и внешнюю привлекательность, поэтому звезда «уступила», однако в её искренней любви к избраннику помощница совсем не уверена.



Когда Жанна Фриске познакомила Шепелева с родителями, то отец не пришёл в восторг и видел с его стороны корысть. После смерти исполнительницы между её гражданским мужем и семьёй начались конфликты, продолжающиеся и по сегодняшний день. Помощница говорит, что родным певицы не нужно её наследство, но при этом они и не желают, чтобы всё осталось Шепелеву, которого считают плохим человеком, информирует «ЭГ».