Минпромторг рассказал о запасах системы здравоохранения России
02.04.2020, 15:08, Новости дня
Система здравоохранения РФ обеспечена по основной номенклатуре, по отдельным позициям даже имеется профицит, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на его главу Денис Мантурова.
По его словам, есть мнения, что РФ направляет гуманитарную помощь в ущерб себе, своим внутренним потребностям. «Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», – передает ТАСС слова Мантурова.
Министр подчеркнул, что с точки зрения темпов внутреннего производства по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который РФ в том числе готова направлять на помощь наиболее нуждающимся. «Параллельно уверенно наращиваем наши производственные возможности по самым востребованным позициям», – отметил Мантуров.
Он добавил, что РФ помогает другим странам не в ущерб своим потребностям.
«Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», – сказал он, комментируя заявления, что такие шаги РФ наносят ущерб внутренним потребностям.
«С точки зрения темпов внутреннего производства, по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который мы в том числе готовы направлять на помощь наиболее нуждающимся», – отметил министр.
По его словам, РФ рассчитывает, что при необходимости получит ответную поддержку стран, которым направила помощь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гуманитарной помощи США, заявил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.
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