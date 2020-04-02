 

Захарова заявила об отсутствии политической подоплеки в помощи Италии

02.04.2020, 15:08, Новости дня

Российская помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что за вбросами в газете La Stampa о якобы «ненужности» российской помощи стоит британская компания.

«Как вы знаете, оказываемая Российской Федерацией помощь итальянцам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что о признательности итальянской стороны за помощь со стороны РФ свидетельствовало присутствие в аэропорту на встрече первых самолетов ВКС РФ министра иностранных дел Италии Ди Майо. Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, сотни и тысячи сообщений благодарности от итальянцев поступают в МИД РФ в связи с помощью.

«Жители Бергамо встречали колонну российской техники аплодисментами, исполнением гимна России. Те кадры обошли весь мир», – добавила она.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь. А губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.

Захарова сообщила также, что за вбросами в газете La Stampa о российской помощи Италии стоит британская компания.

Напомним, La Stampa ранее написала, что 80% поставленной Москвой техники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции». Сенатор Алексей Пушков отметил, что данная публикация «явно инспирирована противниками России».

Посольство РФ в Италии назвало статьи некорректными и дезинформирующими.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно.



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