 

Мнение: Это поможет США отбиться от коронавируса

02.04.2020, 15:06, Разное

Хочешь – не хочешь, а без этого сейчас никуда. Наверное, только так можно справиться с этой заразой.

В такие моменты, как сейчас, политические игры и обмен санкциями уходят на второй план, по праву уступая место консолидации сил в борьбе с новыми трудностями: странам важно объединиться на пути к достижению спокойствия и оздоровления наций.

Уже сегодня Россия придерживается в этом вопросе самоотверженной и правильной позиции, считая свои действия долгом, не требующим ответных мер.

Ранее Россия направила в Италию — второй после Китая очаг распространения нового коронавируса — бригады военных врачей, оборудование и средства защиты.

Соединенные Штаты Америки, также сильно затронутые пандемией (страна стала второй после Италии по числу зараженных новым коронавирусом), ждут прибытия российских самолетов с необходимым медицинским оборудованием и защитными масками. Об этом накануне договорились лидеры двух стран — Дональд Трамп и Владимир Путин.

Дело в том, что количество заболевших в США подбирается к коварной отметке в 190 тысяч человек, а средства личной защиты для докторов в стране практически иссякли.

Источник: Достало



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