Мнение: Пейзаж перед битвой (2) Россия vs США

02.04.2020, 15:05, Разное

"…Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время…" (Кутузов)

"…нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают…" (Кутузов)

Лев Толстой "Война и мир"

Первая часть Пейзаж перед битвой

Продолжим анализировать диспозицию основных участников Глобальной гибридной войны – обстановка на карте в канун самой битвы. Сегодня поговорим о стратегии и некоторых мероприятиях оперативного и тактического плана ВПР России в начальный период отложенного глобального суперкризиса.

Коротко напомню, почему нам так важно иметь представление о реальном положение сторон по состоянию на 01.01.2020. А также о целях и задачах основных актОров.

Все чаще в СМИ, медиа, на ТВ встречаются материалы и сюжеты, в которых в той или ной степени обыгрывается следующий тезис – "Коронавирус и проводимые в связи с его распространением по всей планете мероприятия – это аналог мировой войны". Это верный посыл, но несколько узкий. "Пандемия" в том виде, как она протекает и как преподносится глобальными и местными СМИ – это опасный и довольно эффективный инструмент для достижения определенных целей. Инструмент важный, мощный, но не единственный, а прилагающийся к пакету иных орудий и технологий.

По состоянию на начало текущего года в глобализированной экономике и в экономиках отдельных крупных стран накопилось огромное количество диспропорций и дисбалансов. Вливание в финансовый контур колоссальных сумм в рамках Quantitative easing (QE) позволило на некоторое время оттянуть неизбежное – наступление "Великой Депрессии 2". Со всеми вытекающими. Платой за такой подход стали еще бОльшие перекосы и дисбалансы.

Как известно, капиталистическая система из Великой Депрессии смогла выйти, только развязав Вторую мировую. С десятками миллионов жертв, невероятными страданиями и колоссальными разрушениями. Сейчас такой "выход" за счет горячей военной фазы представляется маловероятным. По одной, но существенной причине: любая попытка развязать военные действия сколь нибудь значимого масштаба приведут к применению ОМП и реализации самых мрачных апокалиптических сценариев.

И то, что сценарий "горячей войны" не лежит сейчас на столе у глобалистов, чьей главной оперативной базой являются Соединенные Штаты, не рассматривается в качестве реального варианта в штабах НАТО, заслуга, прежде всего – России.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, позволю себе аналогию.

Сюжет из АИ

Переправа через Неман, 1812 год

Представьте, что вы – Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte).

Великий полководец, завоеватель, потрясатель вселенной, которого сравнивают с Александром Македонским.

Вы на штыках французской гвардии принесли европейским народам (и не только им) свободу и демократию. Вы снесли перегородки, разделявшие субконтинент на крохотные затхлые квартирки. Вы упразднили прежние феодальные порядки на обширных территориях, освободили крепостных. Вы провели секуляризацию, изменили экономическую модель (неприкосновенность частной собственности и т.д.). Вы создали современную по тем временам правовую систему на фундаменте Римского права (Кодекс Наполеона принят и ассимилирован в кратчайшие сроки десятками стран Европы и Америки). Вы связали руки своему противнику – Англии, заставив ее тратить ресурсы на борьбу с отложившимися от метрополии Штатами. Вы ввели санкции против России, за то, что она отказывалась поддержать морскую блокаду Великобритании.

Вы, гениальный, непревзойденный Бонапарт Наполеон, объединили фактически всю Европу, создав аналог нынешнего Евросоюза под своей эгидой. Очаги сопротивления имеют место лишь в некоторых регионах Испании и Португалии. Остальная Европа под вами, все ее ресурсы, а также ресурсы французских колоний в вашем полном распоряжении.

Что вы, великий Наполеон, знаете о России?

Вы знаете, что ею правит "плешивый щеголь" (которого вам некоторое время, как вы сами полагаете, удавалось дурачить).

Что народ этой огромной северной страны стонет под игом режима (зачеркнуто) царя и его сатрапов.

Что даже в верхах, даже среди знати о царе мало чего говорят хорошего. Что для местных элит просвещенный Запад ближе и поятнее, чем собственный "мужик". Что они с удовольствием ездят на "воды" и подолгу живут в приобретенных виллах на прекрасной Французской Ривьере

Вам докладывают, да вы и сами в курсе, что для русской аристократии, дворян, для передовых людей страны "самодержавие" – гнет и ярмо. Что им зачастую важнее знать не мнение Двора в СПб по важным вопросам, а «что будет говорить княгиня Марья Алексеевна». Знать между собой говорит на английском (зачеркнуто) по-французски, поскольку на варварском русском наречии не то что говорить о сколь нибудь важных и сложных делах, но даже и думать не возможно.

Рабство, гнет, невежество, дурное управление.

Однако, судя по сведениям от купцов и шпионов, страна эта весьма богата (о чем они сами, невежды, не ведают).

Итак, на календаре весна 1812 года.

Вы собрали самую многочисленную за всю историю человечества армию. Великая армия, Grande Armée – 630 000 человек! Вы выдвигаете эту мощную военную махину, фактически – общеевропейскую армию с ударным французским ядром – к восточным границам Российской Империи.

В тылу этой армии, за обозами с порохом, ядрами, провиантом, военным имуществом, за повозками маркитантов и женщин свободного поведения, тянутся, выбирая преимущественно проселочные дороги, на многие десятки километров другие повозки – с лихими людьми, слетевшимися в этот уголок планеты подобно падальщикам. Эти знают, что хотя основную добычу заберут себе Наполеон, его генералы и его гвардия, им тоже что нибудь да достанется – в ходе намеченного Большого Грабежа.

И вот эта махина, вобравшая в себя всю мощь, энергию и алчность Старого света, выходит передовыми частями к рубежам варварской северной страны, к западному берегу Немана.

Великолепные французские (европейские) инженеры уже были готовы соорудить понтонные мосты для переправы, но и этого не потребовалось – русские оказались настолько глупы, неосторожны и недальновидны, что не озаботились разобрать имеющиеся мосты в виду приближения неприятеля.

Трубит горн (или рог). Кавалерия НАТО (зачеркнуто) Grande Armée, легкая и линейная, гусары, уланы, кирасиры, французы, немцы, поляки готовятся форсировать неширокую водную преграду. Русских – не видно. Надо полагать, передовые части разбежались в ужасе, увидев какая силища на них прет, панически отступают.

Вот уже смельчаки из числа польских уланов достигли предмостья. Наполеон, опрокинув рюмку «Курвуазье» по случаю очередной выигранной им компании (он в этом не сомневался), надел сюртук, нахлобучил треуголку и вышел из императорского шатра. Услужливый адъютант протянул подзорную трубу.

Великий человек, понимая все величие момента, приняв важный вид, навел трубу на ближайшее предмостье – где поляки, которым он посулил много, но, конечно, исполнит из обещанного немногое, готовились во славу свободного мира и его лидера ступить на территорию варваров, дабы огнем и мечом принести угнетенному северному народу свободу и равенство.

И тут…

…в небе – с востока – появились огненно-дымные хвосты, напоминающие кометы.

Скрежет, вой, громы и молнии!

Весь западный берег граничащей с Европой реки, вскипел адовым пламенем.

На ведущей к мосту с востока дороге показались какие-то невиданные прежде механические повозки – с гусеницами, железными башнями и плюющимися огнем длинноствольными пушками.

А над ними, подобно железной саранче, грохоча винтами, пронеслись не менее ужасные чудовища, выкашивая огненными бичами выстроенные в колонны батальоны и полки первой линии вторжения.

…Спустя примерно два часа, в шатер с вышитыми золотом инициалами лидера свободного мира вошли двое "лапотников", из числа подразделения, переправившегося с "той стороны" по оставшемуся целехоньким мосту. Экипированы просто, по-русски: комплект "Ратник", нашлемная камера GoPro, гарнитура связи, автоматы с планкой пикатини.

– Наполеон того… сдристнул, – сказал первый "лапотник", разглядывая карту с прорисованными "клиньями", прижатую к столу, дабы не смахнуло на пол сквозняком, едва початой бутылкой «Курвуазье». – Не переверни ночной горшок, а то европейские ценности прольются.

– Глянь-ка – до Урала собирались топать, – сказал второй, покосившись на забытую в спешке "ночную вазу" лидера ЕС. – А теперь драпают, только пятки сверкают.

– Надо бы расхреначить целиком всю Grande Armée, – сказал первый ратник, выдергивая из крепления имперский штандарт (место ему в музее, рядом с другими трофеями, оставшимися от завоевателей прежних эпох). – Чтобы эти педерасты (зачеркнуто) козлы больше не лазали в наш огород.

– Не, не стоит, – прихватив подзорную трубу, второй ратник тоже вышел из шатра. – Это ж придется их всех хоронить. А оно нам надо?

Реальность

Реальность, если мы говорим о военной сфере, такова, что при любой попытке евровоенов, равно как и всего НАТО со всеми его членами во главе со "стронг" Америкой, использования военной силы против РФ, ответка будет гораздо менее милосердней и гуманней той, что автор набросал в альтернативном сюжете.

Сейчас нет смысла рассматривать "сфероконические" варианты такого рода военных действий. Войны США с Россией, или всего НАТО с РФ – не будет от слова совсем. Вместе с тем военная мощь (и производные продукты, ЧВК, например) будет проецироваться в разных точках земного шара, имеющих по каким-то причинам важность и значение.

Не секрет, что американский ВПК стремительно деградирует. Военная инфраструктура США устаревает. Техника преимущественно древняя, как дерьмо мамонта.

Говорить на эту тему можно долго, но выделю лишь несколько моментов.

– Современное "танкостроение" в США – сейчас отсутствует как класс.

Последние "Абрамсы" произведены почти 20 лет назад, затем завод в Лиме (Огайо) выпускал лишь машинокомплекты (в основном для экспортных партий) и ремонтировал старье (после войны в Ираке – 540 машин). Программы модернизации SEP.V3, равно как и перспективная SEP.V4, равно как XM1A3 – фактически провалились. Удивлявшей некогда мир технологиями конвейерной сборки и смелыми инженерными решениями нации так и не удалось разработать современный автомат заряжания (АЗ). Хуситы в тапках и бородачи из Талибана держатся за животы от хохота, когда Abrams называют "лучшим в мире танком".

То же самое сказать о немецком "чудо-оружии" – танке "Леопард" и его модификациях. Аналогично обстоят дела с другими распиаренными поделиями – британским Challenger 2, французском AMX-56 Leclerc. Но дело даже не в том, что российское танкостроение ушло вперед (на примере "Арматы" или Т-90 "Прорыв", а также созданных с нуля современных ремонтных мощностей и центров хранения). А в умении эффективно применять БТТ на поле боя, в сочетании с другими средствами.

– Военная авиация.

Здесь у США и НАТО, как может показаться, все не так уж плохо. Но если отделить пиар от реальности, то мы имеем далеко не радостную для американцев и Альянса картинку. Это наглядно видно на примере широко разрекламированных самолетов "5 поколения". На днях Счетная палата США вынесла вердикт: F-35 – "это не самолет, а позор".

– У ВМС США отсутствует тактическое ядерное оружие (ТЯО). У ВМФ РФ – имеется в большом количестве и с разными вариантами носителей. У ВВС США – крайне ограниченные возможности использования ТЯО (которого крайне мало в виде АБ с СБЧ). У ВКС РФ – широкая номенклатура ракет и АБ с СБЧ, включая "гиперзвуковые".

– Американские АУГ по нынешним временам – плавучие гробы. Их экипажи в случае наступления часа "Х" – корм для рыб.

– Атомная промышленность США – деградировала, многие компетенции утеряны. Ракетные технологии тоже не впечатляют.

– БПЛА – корм для современного ПВО. И для РЭБ.

– Проекты создания Пентагоном и инкорпорированными компаниями "смарт" оружия, включая гиперзвук, сдвигаются, сдвигаются, сдвигаются… Потом закрываются. То есть, подавляющее большинство таких маня-мрий будут реализованы максимум в виде макетов и прототипов. Или, что происходит все чаще, в варианте картинок для презенташек, куда зазывают доверчивых лошков и прочих шейхов.

– Что уж говорить про "Статус-6", "Посейдон", "Авангард", "Пересвет", "Шквал" – в этом списке только те виды вооружения, которые прошли ВИ.

Причины столь плачевного состояния американского ВПК и в целом "оборонки" стран Альянса лежат на поверхности. Их немало, но основная одна – ГРАНДИОЗНЫЙ ПОПИЛ.

Военная культура, уровень, подготовленность, управляемость, оснащенность самыми современными видами вооружений Вооруженных сил РФ на настоящий момент таковы, что делают невозможным – самоубийственным – любой сценарий войны США и Запада в широком смысле против России.

Это все равно как печально известная атака польских уланов против армады танков. Результат будет таков же (нет, еще хуже). Армия РФ на фоне деградировавшей военной инфраструктуры НАТО – это космические корабли с бластерами против папуасов, разукрашенных в цвета радуги, вооруженных разного размера страпонами и тубами с лубрикатором.

Охота на крупного зверя с рогатиной

Если бы мы говорили о предшествующих периодах, "нулевых", "девяностых", или того ранее, то формулу противостояния, вынесенную в подзаголовок, нужно было бы отобразить иначе: США vs Россия. Но мы рассматриваем конкретный временной промежуток, близкий к точке бифуркации.

По большому счету, США и НАТО не собирались в рамках Базового сценария воевать с серьезным противником.

Все эти "коалиции" под эгидой Империи Добра создавались для демократизации и оптимизации тех регионов, которые интересны хозяевам денег ("Мы любим нефть" (с) Трамп). Иначе говоря, для победоносных войн с теми папуасами, которые не готовы были променять нефть и другие полезные ништяки на золотые унитазы и прочие бусы.

Согласно тому же созданному по ТЗ глобалистов сценарию Россия должна была стать "бензоколонкой", а Китай – "мировой мастерской".

То есть, сценарий серьезного военного противостояния с двумя эти странами (почему то) детально не разрабатывался. Соответственно, ресурсы не выделялись, меры для достижения безоговорочного военного превосходства не принимались.

И это, на мой взгляд, самое слабое место того варианта Сценария, осуществление которого было сорвано в 2008-м (год Пекинской олимпиады, война 080808, крушение Lehman Brothers и т.д.).

В первой части материала я коротко остановился на тактике китайских товарищей, сумевших в условиях симбиотического существования (Chimerica) не только противостоять попыткам гегемона навязать свою волю Китаю, но и существенно ослабить "исключительное государство". В качестве такового использовалась известная с древних времен технология медленной и мучительной смерти – "Смерть от тысячи порезов", на ханьском – "Линчи".

У Российского государства, как и у Китая, огромный исторический опыт. В том числе, и по части выбора из имеющегося исторического арсенала способов противодействия. Такой опыт имеется и у социума, у множества людей (несмотря на попытки вырастить манкуртов в рамках ЭГЕ и потребительской модели). Это у русских зашито в подкорке.

Наши предки с незапамятных времен применяли такой вид оружия, как рогатина (рогатыня). Тяжелое копье – с ограничителем или без оного – использовалось как для боя, так и в процессе охоты на крупного зверя.

Особенно важно подчеркнуть, что охота с рогатиной – занятие не для слабаков. Зверя нужно подпустить на максимально близкое расстояние. Полтора шага. Или даже на дистанцию шага. Не будем называть, на какого зверя чаще всего охотились таким образом на Руси. Пусть будет дикий кабан. Или тур, местный вариант бизона.

Да, в процессе травли зверюги участвовали собаки (если поднимали из берлоги, применялись свои приемы). Но зверь-то тоже не тупой. Зверюга – хитрый на свой лад. Он тоже борется за жизнь. У него длинные когти и клыкастая пасть. И он тоже хочет вкусить чужой крови и плоти. В любой момент он может сымитировать выпад в сторону пса (псов), а в последний момент попытается наброситься на охотника.

И вот в этот момент важно не дрогнуть. Потому что на тебя несется туша, вес которой на порядок больше твоего. С когтями, клыками, готовая навалиться, смять, опрокинуть, разорвать в клочья. И если все сделать правильно, зверь всем своим весом, в динамике порыва лишь помогая охотнику, напорется на острие рогатины.

Именно такой прием использовало – наряду с прочими – руководство России в процессе военно-политического противостояния с Америкой. Еще нужно учитывать, что масштабы Зверя, пусть и чутка ослабевшего – впечатляют. Одним ударом, даже самым выверенным (если не применять оружие Судного дня), с ним не покончишь.

Поскольку Соединенные Штаты существенно превосходили (и превосходят) РФ по ряду базовых показателей, именно такой способ противостояния Левиафану оказался спасительным, единственно возможным. И, кстати, весьма эффективным: в последние годы зверь регулярно натыкался на русскую рогатину. Причем, охотник действовал все более дерзко, а расстояние, на которое он подпускал беснующегося зверюгу прежде, чем подставить древко с острием, постепенно сокращалось.

На Руси, а также в более близкие нам времена, чаще всего охотились на крупного зверя вдвоем. Один с рогатиной, второй с ножом.

Россия и Китай в борьбе с Левиафаном именно так себя и ведут. Прикрывают тыл друг друга (РФ разместила на ДВ несколько полков ПВО с С-400 и С-300 ПВ, обеспечив прикрытие расположенных в северных провинциях КНР позиционных районов ракетных войск НОАК). Наносят удары. Зверь в ярости, он все еще опасен; но уже заметно, что он слабеет, что он далеко не так силен, как это было прежде.

Трансформация России, обретение утерянного статуса

На эту тему нужно писать отдельный материал. Здесь выделю лишь два момента.

1. Совсем недавно мы были свидетелями череды экстраординарных для российского политикума и в целом для всего народа событий. Происходивших на фоне дальнейшей деградации системы международных отношений (убийство Сулеймани, удар Ирана по американской базе, угрозы взрывать танкеры, наглая вылазка Турции в Идлибе, и т.д.).

Но еще до всего этого, сразу после наступления 2020-го и окончания каникул, политический класс РФ, государственные структуры включились в работу на максимальных оборотах.

Смена правительства. Подготовка конституционной реформы. Предложение об обнулении сроков. "Что-то" определенно закончилось, но контуры трансформации государства еще только намечались.

Этот процесс был остановлен не из-за эпидемии в Китае, а в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса и последовавших событий, вызвавших каскадное отключение целых отраслей экономики отдельных стран и всего мира. Фактически – коллапс мировой экономики на фоне коронавируса и исключительно энергичной, напористой информационной компании и постоянно ужесточающихся карантинных мер.

2. Среди довольно многочисленных заявлений Владимира Путина, сделанных им в период после наступления нынешнего високосного 2020-го, я бы особо выделил одно.

А именно, предложение провести саммит пятёрки стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. "В любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам". Кто входит в эту пятерку, мы знаем: США, Китай, Великобритания, Франция, и собственно Россия. Напомню, данное заявление было сделано в Иерусалиме, 23 января с.г.

Это было ни что иное, как слегка завуалированная "декларация о намерениях". Каких именно намерениях? Очень просто, на пальцах.

Китай – локомотив мировой экономики. Махина разогналась, но американцы, администрация Трампа, встали на путь торговых войн, они на многих участках разбирают рельсы, сыплют песок в буксы набравшему ход составу.

Россия, пусть ее экономика не сопоставима с американской или той же китайской, имеет, как минимум одно (оставим пока в стороне успехи в атомной отрасли, энергетику, космос), но решающее преимущество. А именно: лучшую на данный момент военную машину. Причем лучшую с большим (гигантским) отрывом. Это весомый довод в ходе предстоящего торга с "партнерами". Иначе говоря, за столом переговоров, если таковые состоятся, кроме "доброго слова" и фишек лишь у России под рукой имелся бы "Кольт".

Францию сотрясают бунты. При этом Макрон вынашивает наполеоновские планы, подсиживая старушку Меркель, метя в единоличные лидеры "европейского дискурса". Старые европейские государства и делегированные в Брюссель деятели последние годы с разной степенью успешности саботируют опасные инициативы Империи Добра. Франция в процессе намечающегося передела рынков, полномочий, сфер влияния и всего прочего, находится примерно в той же позиции, как это было после Второй мировой и в момент создания ООН и Совбеза ООН. То есть, она могла бы что-то высказывать, но ее мнение, не опирающееся на реальные аргументы, никого не интересует.

Великобритания как всегда ведет собственную игру. Крупный бизнес КНР и РФ использует Лондон и британскую зону офшоров для внешнеэкономической деятельности. Каждая из этих двух мировых держав тесно связана с британскими политическими и деловыми кругами – тысячами нитей. И степень "инкорпорированности" такова, что простые обыватели в Соединенном Королевстве, РФ и КНР (которых периодически кормят блюдами типа "дела Скрипаля") даже не представляет себе ее масштабов. Материалы по Трампу в рамках "Рашагейт" изготовлены и вброшены британскими умельцами.

США (американские элиты). Левиафан, от которого Китай деловито отрезает кусочки плоти. Зверь, которого в соответствии со старой доброй русской традицией охоты на крупняк то и дело принимают на рогатину, заставляя его метаться, истекать кровью, совершать чреватые опасными последствиями поступки. Сверхдержава с дряхлеющей инфраструктурой и потенциалом гражданской войны. Договороспособны ли они (американские элиты)?

Думаю, российский лидер, делая заявление в Иерусалиме, не заблуждался касательно именно Америки, этой самоназванной "исключительной" страны.

Но мы знаем, что Путин даже в самых сложных ситуациях предпочитает не загонять "партнера" в угол. Даже если этот "партнер" – чудовище, истинно Левиафан. Предложение о новой "Ялте", или как бы она там называлась, если бы удалось усадить зверя за стол, было озвучено.

Далее случилось то, что случилось.

То, что можно трактовать в широком диапазоне: от "так не доставайся же ты никому", по сути – тактики выжженной земли, до "мы по-прежнему стронг, мы готовы откатить тему пандемии, прекратить информационный террор, кое что вам уступим (нет), но в целом наше лидерство не должно подвергаться сомнению".

Нисколько не сомневаюсь, что сейчас, именно в эти драматические дни, идет торг. Закулисный торг. Пока, возможно, при участии очень узкого круга. На уровне шерпов. Договариваться будет непросто. США ведь, если речь о властных группах, элитах, финансах, ВПК, СМИ – весьма неоднородны. И это все происходит в условиях ситуации, которую лучшего всего характеризует формулировка "Организованное безумие".

Поэтому им тоже нужно время, чтобы принять – или отвергнуть – нарождающуюся новую реальность. В которой США уже более не будут "исключительной" нацией, узурпировавшей право поучать, наставлять, наказывать, и, если говорить прямо – грабить.

P.S. И да, мы знаем, что 2-е по счету предложение от Владимира Путина всегда хуже первого.

P.P.S. На Западе кое-кто уже догадывается, что и при нынешнем "безумном" чумовом варианте результат будет предсказуемым – Nyheter: после окончания пандемии Китай и Россия сменят США в роли лидера мира.