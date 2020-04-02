 

Убийство украинца в Португалии. У родственников нет денег, чтобы оплатить переправку тела во Львовскую область

02.04.2020, 15:02, Новости дня

Гражданина Украины, который 12 марта был найден мертвым в аэропорту Лиссабона, звали Игорь Гоменюк, он житель Новояворовска Львовской области. Об этом 1 апреля сообщило португальское издание Publico.

У него осталась жена, учительница младших классов, и двое детей, восьми и 14 лет.

У родных нет денег на перевозку тела в Украину, она обойдется примерно в €3,5 тыс., пишет издание со слов друзей Гоменюка. Они рассказали, что украинец прибыл в Португалию, чтобы устроиться на работу (он был строителем по профессии). Раньше Гоменюк трудился в Бельгии, у него было разрешение на работу в Евросоюзе. Друзья не понимают, почему офицеры португальской миграционной службы не пустили его в страну и из-за чего возник конфликт, приведший к смерти Игоря.

Издание DN провело собственное расследование происшествия. Сотрудники миграционной службы утверждали, что им пришлось применить физическую силу, чтобы прекратить агрессивное поведение мужчины. В рапорте говорится, что тело украинца обнаружили в камере для лиц, подлежащих депортации, и что причиной смерти стал эпилептический припадок.

Друзья семьи покойного утверждают, что он не страдал эпилепсией. Врач, проводивший вскрытие, исключил версию офицеров. Согласно его заключению, смерть не наступила естественным путем. Украинец был избит, его руки были скованы наручниками, когда его нашли, он лежал лицом вниз. На теле есть следы удушья.

Получив результаты экспертизы, полиция задержала трех подозреваемых. Офицеры не были отстранены от работы – задержание произошло прямо в аэропорту, выяснило издание. Директор миграционной службы подал в отставку после инцидента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Российские власти будут депортировать иностранцев с коронавирусом

13.02 / Арахамия: Иванисов меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся

10.02 / Достанет даже в верхних слоях атмосферы. Разработчик рассказал о комплексе С-500

03.02 / Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году

20.02 / Лидер оппозиции Эстонии: территориальные претензии к России – глупость

09.03 / Команда по боксу попала в автокатастрофу. Есть погибшие

20.02 / Пьяный ульяновец сбил беременную женщину и ее мать на переходе

21.02 / Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе

15.02 / Симоньян оценила впечатления россиян от отдыха на карантинном лайнере

14.02 / В Алеппо сбит сирийский вертолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска