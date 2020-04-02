Убийство украинца в Португалии. У родственников нет денег, чтобы оплатить переправку тела во Львовскую область

02.04.2020, 15:02, Новости дня

Гражданина Украины, который 12 марта был найден мертвым в аэропорту Лиссабона, звали Игорь Гоменюк, он житель Новояворовска Львовской области. Об этом 1 апреля сообщило португальское издание Publico.

У него осталась жена, учительница младших классов, и двое детей, восьми и 14 лет.

У родных нет денег на перевозку тела в Украину, она обойдется примерно в €3,5 тыс., пишет издание со слов друзей Гоменюка. Они рассказали, что украинец прибыл в Португалию, чтобы устроиться на работу (он был строителем по профессии). Раньше Гоменюк трудился в Бельгии, у него было разрешение на работу в Евросоюзе. Друзья не понимают, почему офицеры португальской миграционной службы не пустили его в страну и из-за чего возник конфликт, приведший к смерти Игоря.

Издание DN провело собственное расследование происшествия. Сотрудники миграционной службы утверждали, что им пришлось применить физическую силу, чтобы прекратить агрессивное поведение мужчины. В рапорте говорится, что тело украинца обнаружили в камере для лиц, подлежащих депортации, и что причиной смерти стал эпилептический припадок.

Друзья семьи покойного утверждают, что он не страдал эпилепсией. Врач, проводивший вскрытие, исключил версию офицеров. Согласно его заключению, смерть не наступила естественным путем. Украинец был избит, его руки были скованы наручниками, когда его нашли, он лежал лицом вниз. На теле есть следы удушья.

Получив результаты экспертизы, полиция задержала трех подозреваемых. Офицеры не были отстранены от работы – задержание произошло прямо в аэропорту, выяснило издание. Директор миграционной службы подал в отставку после инцидента.