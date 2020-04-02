Беларусь намерена купить у России 2 млн тонн нефти по 4 доллара за баррель

02.04.2020, 15:02, Новости дня

Беларусь рассчитывает купить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом 2 апреля журналистам заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По словам Румаса, сегодня “Белнефтехим” должен завершить переговоры по данному вопросу с представителями российских компаний.

Глава белорусского правительства также подчеркнул, что поставки нефти будут осуществляться без премий.

“Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из РФ – около $4 за баррель”, – подчеркнул Румас.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации “за ухудшение экономики белорусских НПЗ” после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет “наклонять” Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству “Интерфакс-Запад” в пресс-службе “Белнефтехима” подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании “Русснефть” и “Нефтиса”. Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на нефть рухнули на фоне отказа России продлевать сделку с Организацией стран – экспортеров нефти и союзников о сокращении добычи нефти. В частности, стоимость барреля российской нефти Urals на рынке Северо-Западной Европы 30 марта снизилась до $13 за баррель, это самый низкий уровень с марта 1999 года.