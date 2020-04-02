 

В Испании за сутки от коронавируса умерло 950 человек, общее число погибших превысило 10 тысяч

02.04.2020, 15:02, Новости дня

В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 950 человек, общее количество летальных случаев увеличилось до 10 003, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

С начала эпидемии коронавирус выявили у 110 238 жителей страны (за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили 8102 пациентам), 6092 из них находятся в реанимации, а 26 743 вылечились. 

Наибольшее количество больных – в провинции Мадрид (32 155) и Каталонии (21 804). 

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 2 de abril:

* Confirmados 110.238
* En UCI 6.092
* Fallecidos 10.003
* Curados 26.743

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snx3Ai4#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8t4f3BHTLH

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 2, 2020

Шестой день подряд число летальных случаев от COVID-19 в стране превышает 800, отметила испанская газета El País. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 952 тыс., из них более 202 тыс. выздоровели, а 48 320 человек умерли. Испания занимает третье место в мире после США и Италии по количеству инфицированных коронавирусом и второе (после Италии) по числу летальных случаев.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первые признаки стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Европе. 30 марта в ВОЗ отметили, что случаи заболевания, которые подтверждаются сейчас, стали результатом заражения примерно две недели назад. 



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