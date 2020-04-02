Президент Филиппин распорядился “стрелять насмерть” по нарушителям карантина по коронавирусу в случае сопротивления

02.04.2020, 15:02, Новости дня

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приказывает полиции и армии “стрелять насмерть” в нарушителей карантина по коронавирусу, если те будут оказывать сопротивление и угрожать жизням силовиков:

“Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если случится так, что они окажут сопротивление и ваши жизни будут в опасности – стреляйте на поражение, насмерть. Это понятно? Насмерть”, – ​заявил Дутерте, выступая с обращением к нации по местному телевидению.

Он пояснил, что это в том числе касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.

В пресс-службе президента заявили, что в речи политика были использованы “гиперболы” (преувеличения), чтобы привлечь внимание людей к тому, что он говорит. А глава национальной полиции сказал, что президент в своей речи “продемонстрировал серьезность своих слов в том, что касается общественного порядка”, и заверил, что силовики ни в кого стрелять не будут.

На данный момент, по официальным данным, на Филиппинах умерли от коронавируса 96 человек, подтверждены более 2300 случаев заражения. Но эта статистика может быть неполной из-за недостаточного количества тестов. Каждый день в стране число заболевших увеличивается на сотни. Независимые медиа в среду сообщили о том, что в бедных районах Манилы, столицы Филиппин, несколько человек были арестованы после того, как участвовали в протестах, требуя увеличения гуманитарной помощи от властей.

“Ситуация ухудшается. Поэтому я еще раз говорю вам о серьезности проблемы, и вы должны меня услышать”, – подчеркнул Дутерте в телеобращении.

Дутерте, который находится в очень хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, уже делал громкие заявления с призывами к насилию. Например, в интервью в 2015 году он сказал: “Если нужно будет убить – я убью”.

Также он резко критиковал независимые медиа, заявляя: “Вы долго испытывали наше терпение. Вы поливали нас дерьмом. А теперь говорите о свободе слова?”, а один раз заявил на камеру журналисту: “Сукин ты сын, подам на тебя в суд”.