 

Активистов “Альянса врачей” задержали в Новгородской области за “нарушение режима самоизоляции”. Они ехали с проверками в больницы

02.04.2020, 15:02, Новости дня

Полиция задержала активистов “Альянса врачей” (независимого профсоюза российских медработников) которые ехали с проверкой больниц в Новгородскую область, сообщили Настоящему Времени сами задержанные. 

По их словам, их задержали в городе Окуловка в Новгородской области. Всем задержанным вменяют нарушение статьи 20.6.1 КОАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и обвиняют в нарушении режима самоизоляции. 

Минздрав 1 апреля отчитался, что готовность российских больниц к борьбе с коронавирусной инфекцией – “удовлетворительная”. Но председатель новгородского отделения “Альянса врачей” Дмитрий Соколов рассказывал Настоящему Времени, что ему звонил хирург из Окуловки и рассказывал, что в его больнице “нет никаких защитных средств, даже масок”.

Аналогичная ситуация, по словам Соколова, сложилась в больнице в селе Пола Парфинского района и в поликлинике Старой Руссы. 

Задержанным грозит влечет штраф от десяти  до двадцати тысяч рублей; если же поездку “Альянса” признают как совершенную юридическим лицом, то штраф может вырасти до двухсот тысяч рублей.



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