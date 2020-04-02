От нас не уйдешь! Инспектор ДПС бегом догнал автомобиль нарушителя

02.04.2020, 15:01, Новости дня

В Иркутской области старшего лейтенанта полиции Евгения Аксенова после того, как догнал машину пьяного водителя, называют не иначе, как самый быстрый полицейский.

Безопасность на российских дорогах зависит не только от реакции водителя, но и, как показал случай в Иркутской области, от умения гаишника быстро бегать. Именно это помогло старшему лейтенанту полиции Евгению Аксенову бегом догнать автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель.

Как сообщил накануне сайт МВД по Иркутской области, водители рассказали полиции, что возле поселка Тракторный в Зиминском районе видели иномарку. Судя по езде они предположили, что за рулем нетрезвый водитель, который представляет угрозу жизни и здоровью людей на дороге.

Тогда оперативный дежурный по межмуниципальному отделу МВД России «Зиминский» решил направить туда наряд ДПС – старшего лейтенанта Евгения Аксенова и лейтенанта Александра Зубакова.

Инспекторы очень быстро обнаружили автомобиль нарушителя и попросили того остановиться. Однако тот не отреагировал, наоборот, только скорость прибавил, рванул вперед, нарушая правила дорожного движения. В какой-то момент водитель сбавил скорость, чем и воспользовался Евгений Аксенов. Полицейский догнал автомобиль, открыл заднюю дверь и запрыгнул в него. Потом выяснилось, что за рулем действительно сидел человек в состоянии алкогольного опьянения (медики потом обнаружили у него в крови 1,87 промилле). Практически в таком же состоянии были и остальные пассажиры. Причем, один из них и был владельцем «Тойоты», но, очевидно, совсем не мог сесть за руль, потому и попросил товарища. Также выяснилось, что водитель уже имеет судимость за нарушение правил дорожного движения и стоит на учете. Пока нарушитель привлечен к административной ответственности, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

К слову сказать, Евгения Аксенова с тех пор называют самым быстрым полицейским, а сам он объясняет свой метод остановки нарушителя тем, что с детства занимается спортом и играет в футбол. Большинство аварий на дорогах происходят по вине нетрезвых водителей. Однако пока ни штрафы, ни уголовная ответственность не останавливает нарушителей. Вот отважным гаишникам и приходится любыми способами останавливать нетрезвых водителей.