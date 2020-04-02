В Краснодаре нарушителей карантина будут штрафовать без предупреждения

02.04.2020, 15:01, Новости дня

Накануне, 1 апреля, в Краснодарском крае было зафиксировано 104 случая нарушения карантинного режима. Это те люди, которые вышли или выехали на улицу и не смогли предоставить мобильным патрулям внятную причину или спецпропуск. Им выписаны штрафы, размер которых будет определять суд. Об этом в эфире "60 минут" рассказала корреспондент ВГТРК на Кубани Анна Сорокина.

Она отметила, что кроме того мобильные патрули активно проверяют магазины, и нарушителям могут приостановить работу на срок до 90 суток. Уже четыре таких дела переданы в суд.

Корреспондент заявил также об изменении штрафов за несоблюдение карантина. "Еще вчера штраф за несоблюдение карантинного режима был 500 рублей. Уже сегодня он сильно ужесточен. Частные лица, не сумевшие объяснить свое нахождение на улице, теперь будут оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц эти штрафы окажутся в разы выше", — уточнила собкор.

При этом журналист уверяет, что краснодарская полиция намерена действовать решительно: "Предупреждать никого не будут, будут жестко штрафовать".

Между тем на прямую связь со студией вышел представитель правоохранительных органов и подробно рассказал о мерах, принятых в крае.

Он подчеркнул, что на улицах и в общественных местах задействованы 1,5 тысячи сотрудников. Весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы. Помимо выставления нарядов в общественных местах и на дороге, под охрану взяты все обсервации в крае. Совместно с бойцами ОМОН выставлены наряды по охране инфекционных больниц. Для граждан, которые будут нарушать режим карантина, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным оперативного штаба на 2 апреля, в РФ число заболевших коронавирусом COVID-19 составило 3548 человек, 235 зараженных уже выздоровели и выписаны из больниц, 30 заболевших скончались.