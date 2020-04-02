В Оренбуржье будут шить защитные костюмы для медиков

02.04.2020, 15:01, Новости дня

Пять тестов на коронавирусную инфекцию жителей Оренбурга и Бузулука оказались положительными. Результаты пришли из Москвы. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает ГТРК "Оренбург".

Диагноз "коронавирус" был поставлен им предварительно, и вот сегодня он подтвердился. Заболевшие проходят лечение в больнице. Всего в Оренбургской области – 12 заразившихся. Как заявил глава регионального ведомства Татьяна Савинова, у еще одного пациента дигноз пока не подтвержден лабораторно.

Как отмечают в Минздраве, два жителя привезли коронавирус из Москвы. Тяжелых больных нет. Под домашним наблюдением – 3100 человек.

Еще одна важная новость, о которой рассказала министр здравоохранения, — в регионе начнут шить защитные костюмы для медиков. Как рассказала Татьяна Савинова, уже куплено сорок тысяч квадратных метров ткани. Из нее получится десять тысяч "скафандров". Костюмы будут многоразовыми, полностью защитят тело. Уже имеющегося запаса одноразовых медицинских костюмов хватит примерно на месяц.

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ГТРК "Оренбург"