Коронавирус может распространяться на восемь метров?

02.04.2020, 15:01, Новости дня

Дистанция в два метра не гарантирует того, что человек не заразится COVID-19. При кашле и чихании больного вирусные частицы могут переноситься на расстояние до восьми метров. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной Лидией Бориба (Lydia Bourouiba) из Массачусетского технологического института в издании Journal of the American Medical Association.

Исследовательница много лет занимается изучением динамики сильных рефлекторных выдохов, то есть кашля и чихания.

В своей статье она обращает внимание, что текущие рекомендации по социальному дистанцированию и требования к медицинским маскам основаны на модели, созданной ещё в 1930-х годах. По мнению эксперта, назрела необходимость учесть новые данные.

Так, пиковая скорость воздуха при кашле и чихании может достигать 10-30 метров в секунду. Учёный указывает, что современные маски попросту не тестируются в таких режимах.

“Существует настоятельная необходимость в пересмотре руководящих принципов, которые в настоящее время предлагаются ВОЗ и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США – прим. ред.) в отношении требований к защитным средствам, особенно для медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с инфекцией”, – заявляет учёный в материале USA Today.

Облако выдыхаемого при кашле и чихании воздуха может иметь протяжённость до восьми метров.

Иллюстрация JAMA (2020).

Вопросы к эффективности масок и тем более чихания в локоть – это ещё не всё. Исследовательница сомневается и в том, что безопасное расстояние до заражённого человека составляет только два метра. Ведь, согласно новым расчётам, вирус при кашле и чихании может проделать путь до восьми метров.

Принято считать, что опасность представляют лишь относительно крупные капли слюны и носовой слизи. Земное притяжение не даёт им пролететь больше двух метров. Отсюда и дистанция, которую рекомендуется соблюдать во время карантина. Но эксперт считает, что пренебрегать более мелкими каплями опасно, поскольку вирус распространятся и с ними.

С коллегой не согласен Пол Поттинджер (Paul Pottinger) из Вашингтонского университета. По его мнению, мелкие капли несут слишком мало вирусных частиц, чтобы можно было заразиться. Эксперт считает, что, будь дистанция в 2-7 метров действительно опасной, сейчас в этом уже не было бы никаких сомнений.

“Все бы знали, что это правда, потому что все были бы заражены”, – говорит специалист.

А пока учёные спорят о безопасной дистанции и эффективности масок, лучше всего оставаться дома и не пытаться проверять модели исследователей на себе.

К слову, ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) писали о том, что карантинные меры уже сохранили до 120 тысяч жизней в одной только Европе. А вот если предоставить вирусу полную свободу разгуливать по планете, в течение года он может убить 40 миллионов человек.

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Вести.Наука