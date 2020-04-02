 

Редкий Dodge Viper ACR-X выставлен на продажу

02.04.2020, 14:54, Новости дня

Несколько дней назад появилось объявление о продаже редкого экземпляра Dodge Viper ACR-X.

Данный автомобиль выпустили в 2010 году, однако к настоящему времени общий пробег не достигает 16 тысяч километров, что свидетельствует о безупречном состоянии. Нынешний владелец Dodge Viper ACR-X указал ценник за свой автомобиль в размере 160 тысяч долларов. Примечательно, изначально модель выпускали ограниченным тиражом всего 50 машин.

Автомобиль имеет уникальную систему безопасности, включая опцию тушения пожара. Под капотом Dodge Viper ACR-X предусмотрели 8,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 640 л.с. Кроме того, модель имеет уникальную систему подвески для максимальной прижимной силы при высокой маневренности.



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