Беспроводные наушники Sony имеют отличный автономный режим

02.04.2020, 14:54, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе новых беспроводных наушников WF-XB700, которые входят в линейку Sony Extra Bass.

В частности, данный девайс обладает доступным ценником 130 долларов. Преимуществом аксессуара указывается то, что новые беспроводные наушники способны проработать в автономном режиме до девяти часов. Несмотря на то, что новинка не является флагманом, однако разработчики уточнили, что здесь применили топовые характеристики. Излучатель получил диаметр 12 мм, что имеет прямое отношение к качеству звучания.

Новая модель Sony Extra Bass существенно превосходит по уровню автономности предшествующую модель, которая могла работать лишь 6 часов. Также указано, что при помощи фирменного футляра удастся вдвое увеличить время автономной работы без подзарядки.