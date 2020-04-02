 

Беспроводные наушники Sony имеют отличный автономный режим

02.04.2020, 14:54, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе новых беспроводных наушников WF-XB700, которые входят в линейку Sony Extra Bass.

В частности, данный девайс обладает доступным ценником 130 долларов. Преимуществом аксессуара указывается то, что новые беспроводные наушники способны проработать в автономном режиме до девяти часов. Несмотря на то, что новинка не является флагманом, однако разработчики уточнили, что здесь применили топовые характеристики. Излучатель получил диаметр 12 мм, что имеет прямое отношение к качеству звучания.

Новая модель Sony Extra Bass существенно превосходит по уровню автономности предшествующую модель, которая могла работать лишь 6 часов. Также указано, что при помощи фирменного футляра удастся вдвое увеличить время автономной работы без подзарядки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

10.02 / Еще один повод не бояться посылок из Китая

12.02 / Политика: Украина решила заработать на проблемах Крыма

06.02 / Тренер сборной России Алексей Кудашов: мы прозевали начало матча

10.02 / “Ему стыдно”. Сын Пеле сообщил о депрессии и затворничестве Короля футбола

17.02 / НАТО назвало дискуссии с Россией интенсивными и открытыми

31.03 / В Украину прибыли ПЦР-тесты на коронавирус, закупленные Новинским

11.03 / Тренер “Тоттенхэма” Моуринью: не могу винить игроков – они отдали все что могли

18.02 / Зеленский о боестолкновении на Добнассе: Провокация не изменит наш курс, мы уверенно приближаемся к прекращению войны

08.02 / NYT – «норовистый союзник» — Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска