В РФ начались продажи новых MacBook Air

02.04.2020, 14:54, Новости дня

С сегодняшнего дня на российском рынке стартовали продажи нового американского ноутбука MacBook Air.

В частности, еще с 18 марта состоялся анонс на портативную технику, однако оформить заказ до настоящего времени не представлялось возможным. Среди новшеств здесь следует отметить фирменную клавиатуру Magic Keyboard, которая имеет дополнительные клавиши “ножницы”. Несмотря на то, что ранее уже внедряли иной режим “бабочка”, однако он продемонстрировал хрупкость и недоработку.

В базовой версии ноутбук получил процессор Intel Core i3 с 256 гигабайтами флэш-памяти с ценой 90 тысяч рублей. В максимальном исполнении новый MacBook Air обладает мощным процессором Intel Core i7 с 16 гигабайтами оперативной памяти и встроенным твердотельным диском на 2 терабайта за 215 тысяч рублей.