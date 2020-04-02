 

Предприятия Росатома приступили к стерилизации медицинских масок

02.04.2020, 14:53, Новости дня

АО «Стерион», созданное при участии Росатома, заключило контракт с компанией «Дельрус» на стерилизацию более 58 млн медицинских масок, информирует пресс-служба госкорпорации.

«Дельрус» осуществляет поставки стерильных масок в российские медицинские учреждения, говорится в сообщении на сайте Росатома. Отмечается, что необходимость в стерилизации масок до их использования обусловлена тем, что внутренние поверхности маски контактируют со слизистыми оболочками человека.

По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий, что особенно важно в условиях нынешней пандемии. 

На оборудовании АО «Стерион» уже обработана первая партия продукции в количестве 92 тыс. масок. Предприятие экстренно переведено c двухсменного на трехсменный (круглосуточный) режим работы, что позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю.  

Как информирует генеральный директор интегратора Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов, в ближайшие дни к работе по стерилизации подключится АО «НИФХИ имени Карпова» (входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа»), на базе которого планируется стерилизовать до 3 млн масок в неделю.

«Также к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий», – добавил он. 

АО «Стерион» – это оператор специализированного центра санитарной обработки. АО было создано Росатомом совместно с частным инвестором в феврале 2016 года. Входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Армения закрывает все образовательные учреждения

04.02 / Скандал с допингом. Руководство федерации легкой атлетики РФ подало в отставку

25.02 / Мнения: На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

20.02 / Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти у трейдеров

13.02 / В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

26.02 / Историку Соколову предъявлено новое обвинение

03.02 / За лондонским террористом следили полицейские в штатском

26.03 / Путин присоединился к экстренному саммиту G20

14.02 / Лукашенко рассказал, какие два условия поставил Путину для достройки БелАЭС

23.02 / ЧФ начал слежку за американским эсминцем в Черном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска