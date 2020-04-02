В США 104-летний ветеран вылечился от коронавируса

02.04.2020, 14:53, Новости дня

Житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса, сообщил Fox News.

Как отметил телеканал, вероятно, Лапсчис является самым возрастным человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Свой 104-й день рождения он отпраздновал в начале этой недели.

Лапсчис, служивший в годы Второй мировой войны на Алеутских островах, был одним из 15 жителей дома престарелых для ветеранов боевых действий в городе Лебанон (штат Орегон), заразившихся новым коронавирусом. Двое из этих пациентов умерли на этой неделе.

Напомним, в марте от коронавируса в Италии вылечилась 102-летняя женщина.