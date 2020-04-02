 

Врачи о буднях Эжвинской больницы: «14-дневный карантин из-за коронавируса продолжается»

02.04.2020, 14:53, Разное

Врачи Эжвинской больницы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о своих буднях. Из-за коронавируса медучреждение закрыто на 14-дневный карантин.
Из-за COVID-19 в стенах Эжвинской больницы находятся 263 пациента. Все граждане и медицинский персонал сдали ПЦР-анализы. В зависимости от результата их рассортировали по корпусам, этажам и отделениям для предотвращения распространения коронавируса. На сегодняшний день локализован очаг заражения и предприняты беспрецедентные меры.

В отдельном здании находятся лица с отрицательными анализами. Здесь в основном лежат женщины из гинекологического отделения. Если за время карантина симптомы вируса ни у кого не проявятся, их выпишут. После смены медперсонал, работающий с данной группой, может расходиться по домам.

В розовый корпус перевели пациентов, у которых выявили коронавирус. Тяжелых больных в соответствии с протоколом безопасности сразу транспортируют в инфекционную больницу Коми. Родственники и знакомые могут порадовать находящихся в стационаре людей передачами. Пакеты с едой и вещами с указанием отделения и ФИО получателя принимаются на санитарном пропуске, организованном на первом этаже здания.

В столовой Эжвинской больницы организовано горячее питание. Для подачи блюд используется исключительно одноразовая посуда. Дополнительные деликатесы граждане получают через передачи. Медучреждение ни в чем не нуждается, поэтому общественникам не нужно проводить акции «поделись интернетом» или «закажи пиццу дежурящему врачу». В случае роста числа инфицированных или ухудшения ситуации администрация сама попросит о помощи. На данный момент от людей требуется только соблюдать условия карантина и проявить самодисциплину, как это сделал Китай, справившийся с пандемией в кратчайшие сроки.
Источник: vk.com



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