 

Лукашенко сказал, сколько «должен стоить» российский газ для Белоруссии

02.04.2020, 14:48, Новости дня

По оценке главы Белоруссии Александра Лукашенко, российский газ для Белоруссии в условиях снижения цен на нефть должен стоить около 40-45 долларов за 1 тыс. кубометров.

В интервью телерадиокомпании «Мир», фрагменты которого опубликовала газета «СБ Беларусь сегодня», Лукашенко, заявил, цены на нефть и газ «сопоставимы», а потому, вслед за снижением цен на нефть, дешевеет и газ.

«Сегодня уже в Европе цены нет такой [на газ]. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще 3 тыс. километров качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: «147 плати», – сообщил Лукашенко.

Он также заявил, что его страна сама, без оглядки на Россию, определит, у каких российских компаний будет закупать нефть. «Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет… Кого там, в Минэкономики России, определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?» – возмутился Лукашенко.

Ранее Лукашенко обсудил цены на российские углеводороды с премьером Армении Николом Пашиняном и заявил, что цены на природный газ якобы завышены.

На прошлой неделе белорусский премьер Сергей Румас заявил, что российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. Перед этим РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.



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