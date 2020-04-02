 

Президент Филиппин потребовал стрелять на поражение по нарушителям карантина

02.04.2020, 14:48, Новости дня

Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто «создает проблемы» в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией нового коронавируса, сообщили СМИ.

«Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение. Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу», – передает ТАСС со сылкой на Agence France-Presse слова Дутерте в ходе выступления по национальному телевидению.

«Я не буду стесняться <…> Все ясно?», – сообщил президент.

Перед этим в бедных кварталах Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием наиболее нуждающихся граждан.

Полиция Филиппин поспешила смягчить впечатление от заявления президента. Начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил в четверг, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим. «Президент, скорее всего, излишне настаивал на применении закона в этот кризисный период», – приводит агентство слова Гамбоа.

На Филиппинах, по данным АFP, зарегистрированы 2 тыс. 311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей. 

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / “Роговица IV”: Москва собрала лучших офтальмологов

05.03 / ФНС начала борьбу с «дроблением» ресторанного бизнеса

29.03 / В Украине подтверждено 475 случаев коронавируса – Минздрав

18.02 / В Газпроме произошли кадровые изменения

17.02 / Китай начал обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом

08.03 / Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую в Новые Санжары

31.03 / Польский эксперт – приём в НАТО нового члена говорит о том, что альянс не прогнулся перед Россией

10.02 / Малиновский забил решающий гол за “Аталанту” через восемь минут после выхода на замену

15.02 / Активист поведал о борьбе за восстановление кладбища советских военных в Польше

04.02 / Рада поддержала кандидатуру Шмигаля на должность вице-премьер-министра и главы министерства развития общин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска