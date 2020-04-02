Орнитолог рассказал о передаче вирусов от птиц к людям

02.04.2020, 14:48, Новости дня

Эксперт Всемирного фонда дикой природы РФ орнитолог Игорь Карякин рассказал, каков риск заразиться вирусными инфекциями от птиц, а также почему птичий грипп не стал таким патогеном, как COVID-19.

Карякин рассказал, что «в человеческую популяцию вирус может прийти только при концентрированном контакте», передает РИА «Новости».

«Группа риска – это массовые птичьи подворья, и второе – охотники, которые тысячами убивают гусей и уток, потом складируют трупы в грузовик и с ними в обнимку едут к себе домой», – добавил специалист.

Случаи перехода гриппа птиц на человека встречаются, однако «надо понимать, что это было в Азии (H5N1), где с птицами черт-те что делают, второе – вспышка заболевания была быстро локализована и сошла на нет».

После нескольких тысяч репликаций, то есть копий, вирус потерял болезнетворные свойства в человеческой популяции.

«Была повторная вспышка обновленной версии этого же вируса. Она также закончилась. Некоторое количество людей умерло, но в итоге попытка прижиться у вируса в человеческой популяции не удалась», – сказал ученый.

Орнитолог отметил, что следующий штамм этого вируса может вызвать новую вспышку птичьего гриппа.

«Пока это локальные вспышки. Вирус не смог пройти путь в человеческой популяции до полноценного патогена, как COVID-19», – заключил Карякин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.