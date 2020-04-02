 

Российская нефть Urals упала до $10,5 за баррель: на этом уровне бюджет практически не получает доходов

02.04.2020, 14:40, Новости дня

Стоимость российского сорта нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу (Роттердам) по состоянию на 1 апреля составила $10,54 за баррель, установив новый антирекорд. Это минимальный уровень с марта 1999 года, сообщило агентство Argus, которое занимается мониторингом нефтяных цен в мире. Стоимость партий Urals с поставкой в Средиземноморье также упала до минимального значения с весны 1999 года – до $12,79 за баррель. 

В 1999 году на фоне цен на российскую нефть на уровне $10 за баррель российское правительство было вынуждено объявить дефолт. 

На прошлой неделе цена Urals упала до $16 за баррель. При этом уже при цене в $15 за баррель российский федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы: экспортная пошлина на нефть обнуляется, а НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых, который платят все нефтедобытчики) падает в несколько раз, ​напоминает РБК. 

В 2019 году эти налоги принесли бюджету 6,8 трлн рублей, или около 35% доходов. Но если цены на российскую нефть до конца года продолжат оставаться на том же уровне, что и сейчас, поступления от налогов сократятся до 240 млрд рублей в год, то есть более чем в 28 раз. 

Власти Беларуси уже объявили, что в апреле планируют закупить в России 2 млн тонн нефти по цене в $4 за баррель: об этом заявил глава правительства Сергей Румас. По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко дал “жесткую и последовательную установку” о покупке российской нефти без премий, по минимальной цене. 

Мировые цены на нефть обвалились в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки OПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое поддерживало цены на уровне выше $50 за баррель в течение последних трех лет. Срок действия соглашения истек 1 апреля. С этого момента Саудовская Аравия начала увеличивать добычу, а еще ранее объявила, что готова продавать свою нефть Arab Light в Европе со значительной скидкой, чтобы утроить поставки. Саудовские власти рассчитывают, что европейские и другие нефтезаводы, которые традиционно работали на российской нефти, из-за этого могут переключиться на Arab Light.

На общее падение спроса на нефть в мире сильно повлияли и другие факторы: неблагоприятная обстановка в мире в связи с коронавирусной пандемией, падение производства в разных регионах мира, особенно в Китае, а также теплая зима и, как следствие, уменьшение спроса на энергоносители. Однако значительное давление на цены на российскую нефть оказывает именно прекращение действия сделки OПЕК+.



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