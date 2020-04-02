Власти Липецкой области попросили денег у населения на борьбу с коронавирусом

02.04.2020, 14:40, Новости дня

Администрация Липецкой области попросила предприятия и организации города оказать финансовую помощь властям для борьбы с коронавирусом. Заявление опубликовано на сайте администрации.

Власти просят “неравнодушных граждан” перечислить средства в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка. По их словам, полученные деньги пойдут на приобретение медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции и помощи пострадавшим от коронавируса.

Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников возмутился из-за обращения властей, призвав их просить пожертвования у самых богатых людей области, а не у бизнеса, который и так из-за карантина оказался “на грани выживания”. Помочь финансово региону, по мнению депутата, мог бы и сам губернатор области Игорь Артамонов, имеющий большое состояние:

“Огромное состояние имеет и продвинутая им на должность мэр Липецка Евгения Уваркина. Серьезную помощь региону мог бы оказать и владелец НЛМК Владимир Лисин, занимающий лидирующие позиции в российском рейтинге Forbes и имеющий миллиардное состояние. Однако обращений в адрес мэра и олигарха губернатор почему-то не делает”, – заявил депутат.

По данным за 2019 год Липецкая область входила в пятерку регионов с дефицитом бюджета: он составляет 4,6%. Порядка 3,9 миллиардов рублей бюджетных средств не хватило области в прошлом году, чтобы покрыть свои расходы и профинансировать все расходы. В прошлые годы область также получала дотации из федерального бюджета, которые покрывали ее дефицит.

В Липецкой области из-за распространения коронавируса введен режим самоизоляции. Зарегистрировано 8 больных коронавирусной инфекций. Всего по России случаев заражения COVID-19 стало больше на 771 человек – 3 548 заразившихся.