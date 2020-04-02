Число умерших от коронавируса в США впервые превысило 1000 в день

02.04.2020, 14:35, Новости дня

Число умерших от коронавируса в среду США впервые составило более тысячи человек в день, что в два раза превышает этот показатель для двух самых смертельно опасных болезней в Америке – рака легких и гриппа.

Информацию о летальных исходах от вируса сложно поддерживать в актуальном состоянии. Однако база данных Университета Джонса Хопкинса, которая опирается на такие источники, как ВОЗ, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, и государственная комиссия Китая по вопросам здравоохранения, показывает, что количество смертей в США вечером в среду составило 1040.

После первого случая коронавируса в США в конце января от заболевания умерло 5116 человек. Всего в стране насчитывается более 215 тысяч инфицированных.

Предыдущий печальный рекорд был зафиксирован во вторник, когда умерло 504 человека.

Некоторые исследователи допускают, что к середине апреля ежедневное число умерших может удвоиться и достичь 2200 человек или даже превысить этот показатель. В этом случае коронавирус затмит заболевания сердца, «убийцу номер один», от которых в среднем в день умирает 1772 человека.

«Наша страна переживает великое национальное испытание, – заявил президент Дональд Трамп на брифинге по вирусу в Белом доме. – Нам предстоят очень тяжелые две недели».

Трамп отверг идею общенациональной директивы, предписывающей жителям страны оставаться дома, но допустил, что может запретить авиакомпаниям перелеты между главными очагами эпидемии коронавируса.

«Это очень сложно. Они летают из одного очага в другой, – заявил президент на брифинге для журналистов в Белом доме. – Мы изучаем эту ситуацию. Как только вы пойдете на это, вы зажмете индустрию, которая отчаянно нуждается в помощи».

В какой-то момент на пресс-конференции Трамп сказал: «Мы не должны поддаваться страху».

По прогнозам правительства США, даже если американцы будут неукоснительно соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию в ближайшие недели, от COVID-19 могут умереть до четверти миллиона человек.

Флорида, где проживает 21 миллион человек, стала одним из последних штатов, где губернатор издал распоряжение о том, чтобы жители оставались дома до конца апреля.

В некоторых очагах COVID-19 в других штатах, таких как Луизиана, которая тоже находится на юге, ситуация «взрывается», заявил Трамп журналистам в среду.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что стремительное распространение болезни вызывает тревогу.

«За последние пять недель мы стали свидетелями почти экспоненциального роста числа новых случаев, который охватил практически все страны, – сказал он. – Количество смертных случаев за последнюю неделю более чем удвоилось. В ближайшие несколько дней мы достигнем миллиона подтвержденных случаев и 50 тысяч смертей».