Sweet 16: сын Дмитрия Пескова отметил день рождения в компании Татьяны Навки и сестер Лизы и Нади

02.04.2020, 14:31, Разное

Невозможность выйти из дома на долгий срок — не помеха для праздника по поводу дня рождения, особенно когда имениннику исполняется 16 лет. К этому выводу пришли и Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, которые вчера в загородном доме устроили небольшую вечеринку для сына Дмитрия от второго брака Мики. Среди присутствовавших — Татьяна, сестры Мики Лиза и Надя и дочь от брака Татьяны с Александром Жулиным Саша. Из украшений — гирлянды и серебристые воздушные шары. В программе — песни от маленькой Нади и сделанная ей картина из пластилина, а также большой подаренный Лизой торт с семейными фото, увечанный фигуркой шикарного авто — по-видимому, покупки мечты виновника торжества

О том, как именно проходил день рождения, можно было узнать из Instagram Татьяны и Лизы, которые транслировали происходящее в своих блогах и написали поздравления имениннику:

Сегодня у нашего брата, а их у нас целых три, Мики День Рождения, 16 лет. Какое счастье, что у моей Надюши так много братьев и сестер! Мы с мужем воспитываем в них любовь и уважение друг к другу, ценим семейные праздники и моменты, когда мы все вместе! Я вижу, как они друг к другу тепло относятся, заботятся, переживают и любят. В этот день, как Лиза, так и Надя, постарались подарить брату подарок от души! Мне очень хочется, чтобы Мика вырос настоящим мужчиной, который станет опорой, поддержкой и защитой для своих сестричек. А еще я очень хочу, чтобы все наши дети, пусть и от разных родителей, ценили, уважали, поддерживали и любили друг друга всю свою жизнь, — написала Татьяна.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)1 Апр 2020 в 11:20 PDT

Поздравление Лизы было еще более пространным:

Дорогой дневник. Ровно 16 лет назад родители рассказали мне лучшую первоапрельскую шутку – у меня родился брат! И Слава Богу в этой шутке оказалась доля правды. Брат — это самый дорогой и ценный подарок, который только можно подарить дочери. Мы ссорились, мы дрались, мы проходили разные ситуации и спустя столько лет Мика стал мне самым настоящим другом! У нас такая сильная связь! Михал Дмитрич во многом мудрее меня в его возрасте, и даже сейчас, будучи старше на 6 лет, я чему-то у него учусь! Но самое крутое, что я могу поговорить с ним на любую тему и даже попросить помощи или совета Микус, нам через многое в жизни предстоит пройти. Помни – нам, детям, нужно держаться вместе! Будь настоящим мужчиной (да, да, по тем консервативным старомодным понятиям), понимающим сыном и любящим братом. Спасибо, что ты есть!

Лиза и Мика Песковы

На следующий день она выложила еще одну публикацию про день рождения брата с комментарием:

Свой “Sweet 16” Мика отметил дома, в узком кругу только самых близких (к сожалению, в силу расстояния, как обычно наша семья не в полном сборе) и сказал, что это лучший праздник в его жизни!

Реплика по поводу расстояния наверняка относится к отцу Мики Дмитрию Пескову, который, будучи пресс-секретарем президента РФ, сейчас вплотную занят вопросами распространения пандемии коронавируса в России и, по-видимому, не смог вырваться домой на праздник. Также не смогли приехать на день рождения и братья Мики: сын Дмитрия от первого брака с Анастасией Буденной Николай и сын от второго брака с Екатериной Солоцинской Дени. Напомним, что всего у Дмитрия Пескова трое сыновей и две дочери.