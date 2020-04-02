Баскетболист сборной Украины вылечился от коронавирусной инфекции

02.04.2020, 14:31, Новости дня

Баскетболист сборной Украины и испанского клуба “Фуэнлабрада” Вячеслав Бобров вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 1 апреля сообщила в Facebook Людмила Антоненко – главный врач киевской Александровской больницы, в которой лечился спортсмен.

“Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену, [он] быстро поправился”, – написала Антоненко.

Бобров в Instagram поблагодарил весь медперсонал Александровской больницы и всех, кто его поддерживал.

“Я поборол коронавирус и наконец-то вернулся домой. Чувствую себя отлично”, – написал он.

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Всем привет!! У меня отличная новость!! Я поборол Коронавирус и наконец-то вернулся домой * Чувствую себя отлично!! Хочу сказать огромное спасибо, всем за слова поддержки!! И отдельно поблагодарить, весь мед персонал Александровской больницы))Спасибо Вам: Минова Людмила Владимировна, Рахуба Виктория Викторовна, Добрянская Марта Анатольевна, Борисов Максим Геннадевич , Лысенко Людмила Ивановна, Быгыч Надежда Петровна Ваш труд бесценен!!Украина должна знать своих Героев, которые борются за наши жизни

Публикация от Vyacheslav Bobrov (@boby_bobrov13) 2 Апр 2020 в 1:42 PDT

О своей болезни баскетболист сообщил 27 марта. Бобров рассказал, что у него была односторонняя пневмония.

27-летний спортсмен вернулся из Испании 16 марта, спустя два дня у него поднялась температура. 20 марта он попал в Александровскую больницу.

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– * * Всем привет! Для многих уже не секрет, что у положительный результат на коронавирус! Сейчас я нахожусь ещё в больнице, так как помимо коронавируса у меня ещё односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьёзней, так как это может произойти с каждым. Могу предположить, что заболел когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аеропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилёту, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета. Никто не мог проверить, пил ли кто жаропонижающие таблетки во время полёта, было ли кому то плохо. У всех была одна цель вернуться на родину, а там как будет.. Мы вернулись 16 марта, в последний день когда закрыли границы. Спустя 2 дня у меня впервые поднялась температура до 37. На что я не сильно обратил внимание, так как счёл на усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницу, у меня снова вернулась температура 38,4. Скорую сумел я вызвать только с 3 раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой из которой я объяснял одну и туже информацию, откуда я прилетел и какие у меня симптомы. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города, возле Гулливера.После дезинфекции, меня впустили в приемное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39.3. Экспресс тест не показал,есть ли у меня коронавирус или нет. Врачи сказали что я попадаю в зону риска и определили меня в палату. На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген легких. Кашля у меня не было, но было затруднённое дыхание в легком внутри. Это со слов врача. На третий день в больнице, мне начали колоть антибиотики. Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник на этой неделе, у меня взяли ещё 2 теста, первый опять ничего не мог показать. #баскетбол #коронавирус #здоровье #украина #fbu

Публикация от Vyacheslav Bobrov (@boby_bobrov13) 27 Мар 2020 в 4:19 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 951 тыс., из них более 202 тыс. выздоровели, а 48 284 человека умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 скончались.