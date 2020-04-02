В Киеве умер первый больной с коронавирусом

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02.04.2020, 14:31, Новости дня

В Киеве зарегистрирована первая смерть больного коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировал YouTube-канал Киевской городской государственной администрации.

“За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано еще 29 новых случаев заболеваний коронавирусом. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом сегодня – 161 человек. Из них один случай летальный”, – сказал он.

По словам мэра, умерший – мужчина в возрасте 70 лет, у которого накануне нашли коронавирус.

Кличко отметил, что лабораторно подтвердили COVID-19 у 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и у 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли. За прошедшие 12 часов данных о новых умерших не было.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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