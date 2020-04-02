Кабмин Украины разрешил во время карантина торговать запчастями для транспорта и молодняком домашней птицы

02.04.2020, 14:31, Новости дня

Украинское правительство расширило перечень хозяйственной деятельности, разрешенной во время введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID карантина.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, изменения были внесены в постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” от 11 марта.

Во время карантина разрешили:

продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой сельскохозяйственной техники;

продажу суточного молодняка домашней птицы;

работу всех финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кроме того, правительство рекомендовало пускать посетителей к торговые залы в расчете не более одного человека на 10 м² площади и при соблюдении 1,5-метрового расстояния между покупателями. Аптекам следует перейти на круглосуточный режим работы, отметили в Кабмине.

Эти рекомендации будут способствовать уменьшению очередей и скопления посетителей в магазинах, а также обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, считают в правительстве.

“Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий”, – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

1 апреля правительство сообщило, что в ближайшие дни в постановление №211 будут внесены изменения по поводу обязательного ношения масок в общественных местах и запрета на посещение парков и скверов.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 941 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 522 человека умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.