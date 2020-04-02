В Москве впервые выявили коронавирус у новорожденного

02.04.2020, 14:30, Разное

В Москве, по данным СМИ, 31 марта врачи якобы выявили коронавирус у новорожденной девочки, появившейся на свет с помощью кесарева сечения. Мать ребенка находится в одной из городских больниц с таким же диагнозом.

Малышке сразу после рождения сделали анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Медики планируют провести повторный тест, чтобы подтвердить диагноз, поскольку ложные результаты – не редкость. Пока новорожденная переведена в другую больницу и определена в изолированный от других бокс. Состояние ребенка стабильное и опасений не вызывает.

Мать ребенка, у которой тоже положительный результат на коронавирус, пребывает под наблюдением медиков, информирует издание «Лента.ру» со ссылкой на достоверные источники. Однако официального подтверждения информации о рождении младенца с коронавирусом нет.