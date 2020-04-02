Скандалы: Госзакупки во время чумы

02.04.2020, 14:30, Разное

На какие меры защиты от коронавируса тратят деньги чиновники России

Коронавирус продолжает распространяться по России, по последним данным, в стране заболело почти 500 человек. Государство закупается аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и средствами защиты от заражения. На вооружение идут противочумные костюмы и тонны антисептического геля. Лайф изучил закупки и рассказывает, чем чиновники на местах намерены защитить Россию от чумы двадцать первого века.

Первые меры

5 февраля в Россию прибыло два военных самолёта из китайской Ухани, охваченной эпидемией коронавируса. На бортах находилось 128 россиян, их эвакуация была похожа на боевую спецоперацию — после 13 часов перелёта людей поместили под карантин в санаторий под Тюменью. Две недели прилетевшие провели за колючей проволокой под охраной росгвардейцев. Так в России началась борьба с бедствием коронавируса, который за два месяца успел распространиться по всему земному шару и поразить 330 тысяч человек.

Россия приняла оперативные и жёсткие меры по борьбе с чумой XXI века. Границы страны временно закрыты (для въезда), перелёты ограничены, а россиян массово перевели на удалёнку. Но полностью остановить вирус всё-таки не удалось — и приходится готовиться к приёму больных.

Брандмауэр против коронавируса

Первый уровень защиты от коронавируса организовали в аэропортах, куда прибывали россияне, отдыхавшие в странах ЕС и в Азии. Пассажиров встречали медики в противочумных костюмах с тепловизорами в сопровождении полиции. Людей проверяли и отправляли на домашний двухнедельный карантин. В противочумных костюмах медики приезжают на вызовы россиян, у которых есть подозрение на ОРВИ или коронавирус. Сейчас больницы в российских регионах активно закупают химзащиту для врачей. Они должны защитить медиков от заражения особо опасными инфекциями.

Например, Красногорская больница закупает противочумные комплекты «Алмаз». В спецнаборе — халат, защитные очки, фартук, марлевая повязка, носки и значок «Биологическая опасность». Такой костюм есть в свободной продаже, обойдётся в 5,5 тыс. рублей.

В Липецке и Костроме тоже покупают противоэпидемические костюмы, но дешевле, чем в Красногорске, — за одну тысячу рублей. Называются они «Садолит-1», такие костюмы тоже есть в свободной продаже. Обычно их используют ветеринары и спасатели МЧС. Костюмы закупают у небольшой ярославской фармацевтической компании ООО «Медтекнолоджик». В Липецке тоже закупают противочумные комплекты.

Перевозят больных с подозрением на коронавирус в специальных капсулах. Такие сейчас закупают больницы в Липецке и в Туве. Капсулы — это герметичный надувной купол на носилках, которые могут нести два человека. Такой бокс легко заносится в самолёт или карету скорой помощи. Эти переноски стоят на вооружении у медиков и у спасателей МЧС, в них могут перевозить больных с ослабленным иммунитетом или пациентов с сильными повреждениями от ожогов.

Камера позволяет изолировать больного, он может находиться в ней до девяти часов, этого достаточно, чтобы доставить его до госпиталя даже самолётом. Один такой бокс обходится больницам примерно в полмиллиона рублей.

Вентиляция лёгких как бизнес, но не панацея

По прибытии в больницу заражённых доставляют в отдельную палату. Если у инфицированного наблюдаются респираторные осложнения — его подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Такие машины, если верить СМИ, сейчас активно скупают российские богачи и устанавливают их у себя дома на случай заражения. И хотя в Минздраве заявили, что приобретение аппаратов ИВЛ для использования на дому бессмысленно, но коммерсанты бодро рекламируют аппаратуру, способную обеспечить полноценную вентиляцию лёгких пациента или частичную поддержку дыхания.

К слову, государственные больницы тоже экстренно оснащаются аппаратами ИВЛ. Правительство выделило на эти цели 7,5 млрд рублей. Россия, по-видимому, пытается избежать ситуации, в которой оказалась Италия, где коронавирусом заразилось почти полсотни тысяч человек (более четырёх тысяч погибли). В стране не хватает аппаратов для вентиляции лёгких больным новым вирусом.

Аппараты ИВЛ требуются и в других регионах. Их закупают в Петербурге и Якутии. Аппарат ИВЛ ждут специалисты ФГУП, подведомственного Управлению делами Президента, там заказали портативный аппарата Puritan Bennett 560 американского производства за 900 тыс. рублей. О срочности покупки говорит то, что такой же аппарат можно заказать за 600 тысяч. Но придётся подождать.

Только одна Москва разом закупает 164 аппарата вентиляции лёгких. За них готовы заплатить более 50 млн рублей. Правда, поставка техники и настройка займёт от нескольких недель до полугода.

Миллионы на несуществующих больных

Больше всего денег на аппараты вентиляции лёгких готовы потратить в Сахалинской области — почти 13 млн рублей. При том что контракт касается только ремонта имеющейся техники. В документе указано, что ремонту подлежит около 800 аппаратов ИВЛ. Откуда в Сахалинской области столько аппаратов вентиляции лёгких и почему им всем потребовалась техническая помощь, остаётся загадкой. Не исключено, что чиновники решили воспользоваться ситуацией эпидемии, чтобы освоить бюджетные деньги. Это при том, что на Сахалине пока нет ни единого подтверждённого случая заражения коронавирусом.

Защита для чиновника и рогатого скота

Пока больницы готовятся принимать заболевших коронавирусом, государственные ведомства надеются уберечь своих сотрудников от встречи с кровожадным монстром.

Пенсионный фонд в Москве, к примеру, закупает 17,5 тыс. трёхслойных одноразовых масок и 55 литров антисептического геля для рук. Ещё больше антисептика потребовалось Почте России в Ростовской области, она закупает около тонны специального геля. Цена вопроса чистых рук — 1,37 млн рублей. И это понятно — работники этих служб сами в группе риска и находятся в постоянном контакте с самыми уязвимыми слоями населения. А в клинической больнице № 1 Управления делами Президента РФ заказывают тесты на выявление тяжёлой формы коронавируса — SARS-CoV-2.

В Башкирии тоже закупают пробирки, чтобы брать пробы на коронавирус. Однако башкирские чиновники также пытаются спасти рогатый скот. Для животных закупают вакцины «Комбовак». К слову, о жизни животных, судя по сумме финансирования, обеспокоились даже больше, чем о людях (четыре миллиона против 200 тысяч рублей).

Лайф придирчиво рассмотрел картину госзакупок в критический для мира и страны момент и не нашёл видимых признаков злоупотребления или желания кого-то из чиновников заработать на опасности коронавируса. Возможно, даже самые смелые казнокрады России не хотят рисковать карьерой и свободой в такое сложное время, когда коррупция может быть приравнена к диверсии или терроризму.

Андрей Дубровский