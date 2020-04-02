 

Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса

02.04.2020, 14:30, Новости дня

Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день многих беспокоит главный вопрос – что будет после пандемии коронавируса.

«А не кажется ли, что сильные мира сего без войны, Макрон [президент Франции] это уже войной назвал, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» – сообщил президент в интервью телеканалу «Мир».

Ранее Лукашенко заявил, что новый коронавирус и ситуация вокруг него могут быть рукотворными.

До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Жителям Ленинградской области запретили покидать район проживания

04.02 / Самолет “Победы” “слетел с дороги” в аэропорту Уфы

13.02 / Минтранс решил уравнять права пассажиров верхних и нижних полок в размещении клади

03.03 / Федрезерв США из-за коронавируса в экстренном порядке снизил ключевую ставку

31.03 / “Победе” отказано в вывозе россиян из Турции

16.03 / Байден призвал расширить масштабы тестирования на коронавирус в США

15.02 / “ПСЖ” в драматичном матче в концовке упустил победу над аутсайдером Лиги 1

04.03 / Теннисистка Касаткина одержала победу на старте турнира в Лионе

20.03 / Ученые рассказали, какие два продукта способны предотвратить онкологию

08.02 / Все зло от панголинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска