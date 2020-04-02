Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса

02.04.2020, 14:30, Новости дня

Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день многих беспокоит главный вопрос – что будет после пандемии коронавируса.

«А не кажется ли, что сильные мира сего без войны, Макрон [президент Франции] это уже войной назвал, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» – сообщил президент в интервью телеканалу «Мир».

Ранее Лукашенко заявил, что новый коронавирус и ситуация вокруг него могут быть рукотворными.

До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.