 

Нидерландское судно проведет подводно-технические работы на «Северном потоке – 2»

02.04.2020, 14:30, Новости дня

Судно специального назначения Flintstone проведет подводно-технические работы, необходимые для реализации проекта «Северный поток – 2», следует из распоряжения правительства РФ о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Контроль за судном будет осуществляться в период до 31 декабря 2020 года. Судно Flintstone ходит под флагом Нидерландов и осуществит перевозку щебня для засыпки подводной траншеи трубопровода, передает ТАСС.

Напомним, 28 марта судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», продолжило движение на запад, оно движется в Атлантику.



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