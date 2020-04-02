 

Раскрыты некоторые подробности о готовящейся к дебюту оболочке MIUI 12

02.04.2020, 14:30, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi недавно сообщал о прекращении работы над бета-версией прошивки MIUI 11. Вместо этого разработчики прилагают больше усилий относительно новой оболочки MIUI 12, дебют которой может состояться в конце лета или начале осени текущего года. Некоторыми подробностями о готовящейся к выходу новинке поделились сетевые источники.
Ожидается, что в прошивке MIUI 12 предусмотрят иную систему анимации с учётом возможностей современных дисплеев с частотой 90-120 Гц и выше. Также в оболочке будут внесены изменения в дизайн, меню многозадачности, жестовую навигацию. Последнее решение связано с применением в инновационных гаджетах камер с несколькими модулями, а это требует и некоторой корректировки интерфейса для большего удобства пользователей.

Ещё одна особенность MIUI 12 будет заключаться в абсолютно новой системе управления уведомлениями. Источники сообщают и об «идеальном тёмном режиме» не только для системных, но и для всех остальных установленных в смартфоне приложений.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Королева Елизавета II вернулась в Лондон из отпуска

06.03 / Шварценеггер хочет отсудить у россиян 10 миллионов долларов

02.04 / «Разбила губу и отколола зуб» – Юлия Барановская рассказала о работе на Первом канале

12.02 / Стало известно о запрете празднования Дня святого Валентина в школах

13.03 / Житель Подмосковья зарезал пенсионера в пьяной ссоре

26.02 / Юлия Барановская наотрез отказалась комментировать скандал с Алёной Водонаевой

18.02 / Мнение: Кусь!

22.02 / В Google заявили о небезопасности сторонней загрузки ее сервисов на смартфоны Huawei

22.03 / Мнение: Жизнь после коронавируса

12.02 / Исследование: У высоких молодых мужчин риск развития деменции может быть ниже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска