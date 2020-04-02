Раскрыты некоторые подробности о готовящейся к дебюту оболочке MIUI 12

02.04.2020, 14:30, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi недавно сообщал о прекращении работы над бета-версией прошивки MIUI 11. Вместо этого разработчики прилагают больше усилий относительно новой оболочки MIUI 12, дебют которой может состояться в конце лета или начале осени текущего года. Некоторыми подробностями о готовящейся к выходу новинке поделились сетевые источники.

Ожидается, что в прошивке MIUI 12 предусмотрят иную систему анимации с учётом возможностей современных дисплеев с частотой 90-120 Гц и выше. Также в оболочке будут внесены изменения в дизайн, меню многозадачности, жестовую навигацию. Последнее решение связано с применением в инновационных гаджетах камер с несколькими модулями, а это требует и некоторой корректировки интерфейса для большего удобства пользователей.

Ещё одна особенность MIUI 12 будет заключаться в абсолютно новой системе управления уведомлениями. Источники сообщают и об «идеальном тёмном режиме» не только для системных, но и для всех остальных установленных в смартфоне приложений.