Скандалы: Месть Ивана Валентика

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02.04.2020, 14:30, Разное

Экс-замглавы Минприроды засудил журналистов из-за фото скандальной свадьбы с секретаршей

Бывший замглавы Минприроды Иван Валентик, прославившийся шикарной свадьбой со своей бывшей секретаршей, решил рублем наказать журналистов, который осветили семейное торжество. Однако Савеловский суд, рассмотрев дело «о защите чести, достоинства и деловой репутации», лишь частично удовлетворил аппетиты чиновника, требовавшего за моральный вред 1 млн рублей.

Журналисты популярного новостного портала разузнали о бракосочетании на тот момент высокопоставленного чиновника с 28-летней экс-секретаршей Ниной Сергеевой. На подробности не скупились, например, написали, что свадьба, которая праздновалась в 2016 году на теплоходе-ресторане «Ласточка», обошлась бывшему главе Россельхоза почти в миллион рублей. За банкет госслужащий выложил 750 тысяч рублей, артисты попросили за выступление 80 тысяч рублей, еще 100 тысяч было заплачено тамаде. Кроме того, журналисты рассказали о дорогих подарках чиновника, которыми он осыпал невесту.

Публикация имела последствия. Бывшая жена Валентика прочла статью о сладкой жизни и рассказала репортерам, что осталась с двумя детьми, один из которых серьезно болен. Живет она очень скромно — в съемной квартире, из которой за неуплату ее могут выгнать. Оплачивать аренду вовремя не получается — экс-супруг якобы периодически задерживает алименты.

Иван Валентик

«У моего младшего сына имеются серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он пока не может посещать детский сад, и, к сожалению, сейчас я вынуждена жить с двумя детьми на алименты мужа, которые он хронически не доплачивает, поэтому мне пришлось обратиться в суд», — говорила Екатерина.

Савеловский суд Москвы, рассмотрев доводы сторон, пришел к выводу, что «спорная публикация» о свадьбе чиновника «не содержит каких-либо негативных сведений в отношении истцов». Однако статья была оформлена фотографиями, сделанными скрытой камерой. В результате суд признал незаконным использование изображения Валентика и его новой жены и взыскал с издания в пользу каждого истца по 5 тысяч рублей.

Дарья Федотова



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