«Вирус раздора» между севером и югом подвергает Евросоюз «смертельной опасности»

02.04.2020, 14:22, Новости дня

Разногласия в Евросоюзе по вопросу финансовой поддержки затронутых коронавирусом стран серьёзно угрожают его единству, пишет Le Monde. Если одна группа государств (в том числе Франция и юг Европы) предлагает механизм взаимного распределения долгов в форме «коронабондов», другая во главе с Германией и Нидерландами настаивает на использовании Европейского стабилизационного механизма, как это было во время кризиса 2012 года.



Reuters

Внутри Евросоюза с каждым днём всё явственнее проступает глубокий кризис из-за разногласий среди стран-членов по поводу необходимых экономических мер для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, пишет Le Monde. Издание отмечает, что во вторник, 7 апреля, министры финансов зоны евро проведут видеоконференцию, чтобы прийти к взаимопониманию перед следующим саммитом глав государств и правительств. Однако уже на данном этапе вновь возродилось противостояние между севером и югом Европы, которое едва не погубило ЕС в 2010 году во время долгового кризиса и спасения Греции.

«Микроб вернулся», — выразил своё беспокойство в субботу Жак Делор, бывший президент Еврокомиссии. Прервав своё молчание, он заявил, что если страны — члены ЕС не смогут проявить солидарность, европейский проект окажется в «смертельной опасности». «Без солидарности, связей и смысла существования единство нарушится», — предупредил со своей стороны президент Европарламента Давид Сассоли.

Как рассказывает издание, в Европейском союзе действительно наблюдаются разногласия между странами юга — Италией и Испанией, которые больше всего пострадали от пандемии и находятся в шатком финансовом положении — и странами севера, которые возглавляют Нидерланды, стоящие в ряду так называемых «умеренных» стран, а также Германия и Австрия — сторонники финансового контроля. Первая группа, которую поддерживает Франция и ещё семь европейских стран (Греция, Португалия, Словения, Бельгия, Люксембург, Ирландия и Кипр) выступают за создание механизма взаимного распределения долгов в форме «коронабондов». Вторая группа не желает об этом слышать и предпочитает путь Европейского стабилизационного механизма (ESM) — спасательного фонда для зоны евро, созданного в 2012 году. В его распоряжении есть €410 миллиардов по кредитной линии для предоставления финансовой помощи в обмен на введение в странах-получателях политики жёсткой экономии, как это было в Греции, Португалии и Ирландии.

Во вторник в Италии прозвучали призывы бойкотировать нидерландские товары в ответ на бескомпромиссную позицию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и министра финансов страны, которые раскритиковали страны юга Европы за неспособность управлять своими финансами, что привело к ослаблению государств во время противостояния коронавирусу. В тот же день десяток итальянских депутатов из различных городов подписали открытое письмо в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором они просят Германию согласиться на большой план по спасению Европы, не отменяющий, как особо подчеркнули авторы, уже существующие долги. Также депутаты открыто атаковали Нидерланды и для активизации действий Берлина напомнили ему о Лондонском договоре 1953 года, по которому ФРГ разрешили выплатить только половину своих внешних долгов. В ответ на это письмо министр финансов Германии Олаф Шольц заявил: «Мы готовы проявить солидарность, но хорошо продуманную солидарность». По этому вопросу большая коалиция Ангелы Меркель выступает единым фронтом: кроме зелёных и Левой партии никто не готов поддержать распределение долгов.

Как напоминает французская газета, «вирус раздора» проявился уже 26 марта на саммите глав государств и правительств, который в режиме видеоконференции продолжался шесть часов. Это заседание главным образом возродило призрак кризиса 2010—2012 годов и его последствия, когда в обмен на десятки миллиардов евро попавшим в трудную ситуацию странам пришлось проводить жёсткие реформы системы здравоохранения, пенсионных накоплений и бороться с безработицей. Уже тогда возник вопрос «евробондов». Спустя десять лет «коронабонды», которые противопоставляются Европейскому стабилизационному механизму, вызывают такую же резкость и враждебность с обеих сторон. «ESM — это очень хороший механизм… Если то, что ты ожидаешь, это коронабонда, то их никогда не будет, мой парламент этого не допустит, — цитирует издание слова Ангелы Меркель в адрес премьер-министра Италии Джузеппе Конте. — Не давай ложных надежд и не делай заявлений, приводящих к расколу».

Тем не менее к концу саммита вызывающие раздражение «коронабонды» и ESM были забыты. Как отметил один из дипломатов, в 2010—2012 годах было 25 сценариев по вопросу евробондов, однако теперь суть не в этом: Евросоюз говорит о совместном усилии для выхода из кризиса. Французская газета признаёт, что напряжённость между участниками не лишена политической подоплёки: каждый старается не раздражать лишний раз общественное мнение у себя в стране, и так пострадавшее от эпидемии. Приближённый к переговорам дипломат напомнил о популизме на севере и популизме на юге Европы, где, например, глава ультраправых Маттео Сальвини смог в декабре 2019 года сыграть на страхах и помешал реформе ESM.

На самом деле Европа уже сделала больше, чем ещё недавно могли представить: приостановила действие Пакта стабильности и бюджетные ограничения в зоне евро; смягчила режим предоставления государственной помощи, чтобы позволить правительствам поддерживать предприятия без нарушения правил внутреннего рынка; выделила €37 миллиардов для финансовой помощи пострадавшим от коронавируса странам; обязала Европейский центральный банк выделить €1 трлн для поддержки экономики. Брюссель сейчас возлагает надежды на мощную и скоординированную перезагрузку, чтобы как можно скорее преодолеть всеобщую рецессию. Последствия такого серьёзного кризиса в области здравоохранения, который заставил уйти на карантин почти всё население Европы, обязательно поставят её на колени, пишет Le Monde.