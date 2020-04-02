 

Китайские врачи ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса

02.04.2020, 14:16, Новости дня

Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань поделился опытом работы с бессимптомными носителями коронавируса.

По данным комитета, такие инфицированные должны находиться на карантине в течение 14 дней, после чего им необходимо сдать два теста, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Хуаньцю шибао».

Бессимптомные носители коронавируса переносят болезнь без повышенной температуры, кашля или боли в горле. Тем не менее в дыхательных путях таких зараженных присутствуют возбудители заболевания или типоспецифические антитела IgM к COVID-19.

Такие носители также могут быть источниками инфекции. При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус передается в основном теми, у кого болезнь уже проявилась.

Издание напомнило, что наиболее эффективными способами защиты остаются соблюдение дистанции, частое мытье рук и избегание массового скопления людей.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответил на обвинения в сокрытии данных о заболевших коронавирусом. 

По ее словам, Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о коронавирусе. 

«Я обратила внимание на эти сообщения и на заявления этих трех так называемых анонимных источников. До этого я также обратила внимание на сообщения других американских СМИ, которые 1 апреля сообщили о заявлениях Помпео и других американских официальных лиц, выступивших с подобными заявлениями, обвиняя Китай в сокрытии и фальсификации данных об эпидемии… Что касается оценок международной эпидемиологической ситуации, то авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, распространяющими ложь», – сообщила она.

29 марта государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение коронавируса на территории Китая остановилось. 

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 81 тыс. 589 человек, из них 76 тыс. 408 выздоровели, 3 тыс. 318 человек умерли. Китайские власти не включали в общую статистику бессимптомных пациентов и начали публиковать их только с 1 апреля. Так, на данный момент в стране находятся 1075 бессимптомных пациентов с подтвержденным диагнозом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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