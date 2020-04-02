Бригады неотложной мобильной стоматологии создали в Москве

02.04.2020, 14:16, Новости дня

Мобильные бригады для оказания экстренной и неотложной стоматологической медицинской помощи создали в Москве для помощи на дому маломобильным гражданам и тем, кто находится на карантине из-за коронавируса, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В департаменте напомнили, что до окончания действия режима повышенной готовности городские стоматологические поликлиники приостановили плановый терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический, профилактический и детский стоматологический приемы, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной формах.

«В соответствии с приказом департамента здравоохранения Москвы медицинскими организациями сформированы мобильные врачебно-сестринские бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (острая зубная боль и другие экстренные и неотложные состояния) на дому маломобильным гражданам, лицам, находящимся в режиме изоляции после возвращения из-за рубежа, лицам старше 65 лет, пациентам, имеющим хронические заболевания, перечень которых определен указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ, и больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящимся на лечении на дому и в стационарах, подведомственных департаменту», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Отмечается, что стоматологическая медицинская помощь иным категориям граждан (взрослым и детям) в экстренной и неотложной формах продолжает оказываться во всех городских стоматологических поликлиниках Москвы в часы их работы в полном объеме.

«В ночное время с 20.00 до 08.00 экстренная и неотложная стоматологическая помощь оказывается: взрослым в Стоматологической поликлинике №50 , детям – в Детской стоматологической поликлинике №28», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что действует круглосуточная информационная телефонная линия департамента по стоматологии: 8 (499) 842-4-112. Вызов бригад круглосуточный, выезд бригад ежедневно с 08.00 до 20.00.

Кроме того, в департаменте отметили, что порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологией остался прежним, несмотря на введенный режим домашней самоизоляции.

«Для граждан, страдающих злокачественными новообразованиями любой локализации, в том числе злокачественными заболеваниями крови, а также имеющих трансплантированные органы и ткани, получающих заместительную почечную терапию, установлен особый режим изоляции, допускающий посещение медицинских организаций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентам с впервые выявленными злокачественными новообразованиями, а также находящимся в процессе специализированного противоопухолевого лечения (включая консультации, инструментальные и лабораторные исследования в амбулаторных условиях, лечение в стационарных условиях) медицинская помощь осуществляется в обычном режиме с ограничением допуска сопровождающих пациента родственников или доверенных лиц не более одного человека.

При этом контрольные осмотры пациентов без жалоб или не с прогрессирующим заболеванием временно откладываются.

«Сроки контрольных осмотров врачами-онкологами в рамках диспансерного наблюдения онкологических пациентов III клинической группы, не имеющих признаков прогрессирования заболевания, а также при отсутствии жалоб, в настоящее время отложены до момента нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.

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